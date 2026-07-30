Westfalia Rhynern: Youngster bleibt nach Leihe - Ex-Profi kommt nicht

Der in der vergangenen Rückrunde vom SC Paderborn 07 ausgeliehene Henrik Koch steht ab sofort beim SV Westfalia Rhynern unter Vertrag. Der letztjährige Oberliga-Meister stand lange in Verhandlungen mit dem Bundesligisten. Nun ist es unter der Woche zur Einigung gekommen. Der 19-Jährige hat eine Zwei-Jahres-Vertrag bis 2028 unterschrieben und darf bereits am Samstag beim Regionalliga-Auftakt gegen die Sportfreunde Siegen mitwirken.
Nicht dabei sein wird der 35-jährige Marvin Pourie. Der vereinslose Ex-Profi war zuletzt als Gastspieler erfolgreich für Rhynern aufgelaufen. Beide Parteien kamen jedoch nicht auf einen Nenner.
Rhynerns Sportlicher Leiter David Schmidt erklärt zur Koch-Verpflichtung gegenüber der Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger": Wir haben uns sehr um Henrik bemüht und freuen uns, dass wir uns direkt auf zwei Jahre einigen konnten. Das ist für uns als Verein eine tolle Geschichte. Er ist ein sehr besonderer Junge. Ich denke, dass wir immer noch nicht alles von ihm gesehen haben.“
Zu Pourie sagt Schmidt: „Das Gesamtpaket, das wir vorgeschlagen haben, liegt zu weit auseinander mit den Vorstellungen, die der Spieler hat."