Westfalia Rhynern: Youngster bleibt nach Leihe - Ex-Profi kommt nicht

– Foto: Sascha Drenth

Der in der vergangenen Rückrunde vom SC Paderborn 07 ausgeliehene Henrik Koch steht ab sofort beim SV Westfalia Rhynern unter Vertrag. Der letztjährige Oberliga-Meister stand lange in Verhandlungen mit dem Bundesligisten. Nun ist es unter der Woche zur Einigung gekommen. Der 19-Jährige hat eine Zwei-Jahres-Vertrag bis 2028 unterschrieben und darf bereits am Samstag beim Regionalliga-Auftakt gegen die Sportfreunde Siegen mitwirken.

Nicht dabei sein wird der 35-jährige Marvin Pourie. Der vereinslose Ex-Profi war zuletzt als Gastspieler erfolgreich für Rhynern aufgelaufen. Beide Parteien kamen jedoch nicht auf einen Nenner.