Westfalia Rhynern vor Koch-Verpflichtung - prominenter Gastspieler

Im niedersächsischen Ankum gewann der SV Westfalia Rhynern gegen Drittligist SC Verl mit 3:2. Mit dabei war der 35-jährige Ex-Profi Marvin Pourie, der als Gastspieler ein Tor und ein Assist beisteuerte. "Wir werden mit Marvin in aller Ruhe sprechen und dann sehen, was die Zukunft bringt. Es muss wirklich alles passen", so Rhynerns Sportlicher Leiter David Schmidt gegenüber FuPa Westfalen.
Schmidt hofft, dass auch bald die Hängepartie um den 19-jährigen Henrik Koch beendet ist. Der Youngster war in der vergangenen Rückrunde vom SC Paderborn 07 ausgeliehen worden und überzeugte mit acht Scorerpunkten in zwölf Partien. Nun soll es für ihn beim Hammer Stadtteilverein weitergehen. "Durch den Wechsel von Ayhan Tumani (Anm. der Redaktion: Paderborns NLZ-Leiter ist nach Schalke gewechselt) hat sich alles gezogen. Ich denke, das Thema sollte jetzt endgültig nächste Woche durch sein", erklärt Schmidt.
Pourie hatte vor wenigen Wochen seinen noch bis Saisonende laufenden Vertrag bei SG Barockstadt Fulda aufgelöst. Für den Südwest-Regionalligisten kam er in 20 Partien zum Einsatz, stand jedoch nur sechsmal in der Startelf und war vermeintlich nicht die erhoffte Verstärkung.
Schmidt ist überzeugt, dass der Routinier, der in seiner Karriere 134 Partien in der 1. dänischen Liga absolviert hat, auf dem Niveau "immer noch ein Topspieler ist. Mit seiner Leistung gegen Verl hat er sein Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt."
"Marvin hat sich bei uns vor ein paar Wochen schonmal gemeldet. Er und Marco Stiepermann haben damals beim BVB in der Jugend zusammen gespielt. Dadurch, dass wir einige verletzte/ angeschlagene Spieler haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, nochmal den Markt zu sondieren. Wir werden aber dadurch nicht unruhig oder holen einen Spieler ohne gründlich darüber nachzudenken - wir sind von den Jungs, die bei uns spielen, überzeugt", so Schmidt zu den aktuellen Überlegungen.