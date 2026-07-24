Westfalia Rhynern vor Koch-Verpflichtung - prominenter Gastspieler Zehn Tage vor dem Saisonstart beeindruckte der Regionalliga-Aufsteiger von red · Heute, 07:40 Uhr · 0 Leser

Pourie, hier für den SV Meppen am Ball (in Blau, Saison 2022/23) lief 165-mal in der 3. Liga auf. – Foto: Eibner Pressefotos

Im niedersächsischen Ankum gewann der SV Westfalia Rhynern gegen Drittligist SC Verl mit 3:2. Mit dabei war der 35-jährige Ex-Profi Marvin Pourie, der als Gastspieler ein Tor und ein Assist beisteuerte. "Wir werden mit Marvin in aller Ruhe sprechen und dann sehen, was die Zukunft bringt. Es muss wirklich alles passen", so Rhynerns Sportlicher Leiter David Schmidt gegenüber FuPa Westfalen. Schmidt hofft, dass auch bald die Hängepartie um den 19-jährigen Henrik Koch beendet ist. Der Youngster war in der vergangenen Rückrunde vom SC Paderborn 07 ausgeliehen worden und überzeugte mit acht Scorerpunkten in zwölf Partien. Nun soll es für ihn beim Hammer Stadtteilverein weitergehen. "Durch den Wechsel von Ayhan Tumani (Anm. der Redaktion: Paderborns NLZ-Leiter ist nach Schalke gewechselt) hat sich alles gezogen. Ich denke, das Thema sollte jetzt endgültig nächste Woche durch sein", erklärt Schmidt.

Pourie hatte vor wenigen Wochen seinen noch bis Saisonende laufenden Vertrag bei SG Barockstadt Fulda aufgelöst. Für den Südwest-Regionalligisten kam er in 20 Partien zum Einsatz, stand jedoch nur sechsmal in der Startelf und war vermeintlich nicht die erhoffte Verstärkung. Schmidt ist überzeugt, dass der Routinier, der in seiner Karriere 134 Partien in der 1. dänischen Liga absolviert hat, auf dem Niveau "immer noch ein Topspieler ist. Mit seiner Leistung gegen Verl hat er sein Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt."