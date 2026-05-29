Westfalia Rhynern verjüngt Ersatzkeeper-Position um 21 Jahre

Der künftige Regionalligist Westfalia Rhynern setzt zwischen den Pfosten weiterhin auf den erfahrenen Christopher Balkenhoff (32), der schon viele Jahre mit dem SV Lippstadt 08 in der vierhöchsten Spielklassen gespielt hat.
Dahinter war Christopher Sander (39) in die Ersatzrolle gerückt, mit der er sich trotz des hohen Alters noch nicht anfreunden möchte und deswegen im Sommer zum Landesligisten Königsborner SV wechselt.
Die neue Nr. 2 hat die Westfalia in der U19 DFB-Nachwuchsliga gefunden. Der Hombrucher SV feierte im Winter die U19-Westfalenliga-Meisterschaft und durfte sich in der Rückrunde mit den Top-Adressen im Nachwuchsfußball messen.
Der 18-jährige Simon Schilling teilte sich den Posten mit Josha Sartorius (jeweils sieben Einsätze) und stand u. a. gegen Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf im Tor. Nach einem starken Auftakt verpassten Schilling & Co. knapp den Klassenerhalt in der höchsten U19-Liga Deutschlands.
Schilling lebt in Dortmund und steht nächstes Jahr vor der Herausforderung des Abiturs. Der Hombrucher SV ist sein Heimatverein, den er nur zwischenzeitlich für ein Jahr verließ. Zur Saison 2022/23 wechselte er ins Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund und lief für die dortige U16 auf.
Rhynerns Sportlicher Leiter David Schmidt hat vollstes Vertrauen und traut Schilling bereits den Sprung in Liga 4 zu: „Simon hat zweimal bei uns mittrainiert und einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er ist er bereits sehr weit, bringt viel Klasse mit und ist eine Investition für die Zukunft. Wir wollten hinter unserem Stammtorwart Christopher Balkenhoff einen jungen Herausforderer haben, der Balke kitzelt und der sich viel von ihm abschauen kann."