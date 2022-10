Lennard Kleine (links) bei einem seiner letzten Einsätze vor 13 Monaten im Pokalspiel beim FC Nieheim. – Foto: Wolfgang Tilly

Westfalia Rhynern: Oberliga-Torjäger Lennard Kleine ist wieder da Westfalia Rhynern spielt wie in der Vorsaison um den Aufstieg in die Regionalliga mit, obwohl es nach den Abgängen von Hakan Sezer und Eduard Probst und dem langfristigen Ausfall von Lennard Kleine in der Offensive noch etwas hakt.

Zumindest der 29-jährige Lennard Kleine steht ab sofort wieder zur Verfügung und wird sich nach 13 Monaten Verletzungspause langsam wieder herantasten.

Der Mittelstürmer spielt bereits seine gesamte Seniorenkarriere beim selbst ernannten Dorfverein im Hammer Stadtteil Rhynern und erzielte 96 Tore. Es war der 12. September 2021, als ihn ein Patellasehnenriss erstmals in seiner Laufbahn für eine lange Zeit außer Gefecht setzte. Anfangs hieß es noch, dass ein Comeback zur Rückrunde der Saison 2021/22 im Bereich des Möglichen liegt. Doch es kam anders. "Ich hätte nie gedacht, dass es so lange dauert. Ich habe zunächst gedacht, ich könnte zur Rückrunde wieder einsteigen, wurde dann ja ein zweites Mal operiert. Der Heilungsprozess zieht sich immer noch, sodass ich ganz schwer einschätzen kann, wann ich wieder fit bin. Ich bin im individuellen Training mit Kraft und Laufen und muss schauen, wann ich wieder mit dem Ball was machen kann", sagte Kleine im Sommer und hoffte auf ein Oberliga-Comeback spätestens im November. >>> das ist Lennard Kleine