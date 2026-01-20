Westfalia Rhynern leiht Bielefelder Top-Talent vom SC Paderborn aus

– Foto: SV Westfalia Rhynern

Der 19-jährige Henrik Koch läuft in der Rückserie für den SV Westfalia Rhynern auf. Der Oberligist leiht das Offensiv-Talent vom Regionalligisten SC Paderborn 07 II aus.

Die Ostwestfalen hatten den gebürtigen Bielefelder vom DSC Arminia Bielefeld im September 2024 verpflichtet, nachdem dieser dort einen sensationellen Aufschwung in seiner Jugendzeit erlebt hatte. Als 16-Jähriger debütierte er als frisch gebackener deutscher U17-Meister bei den Profis am 6. Juni 2023 in der Abstiegsrelegation der 2. Bundesliga. Es folgten in der Spielzeit 2023/24 sieben Einsätze in der 3. Liga, bevor er sich dem SCP anschloss und in der vergangenen Saison zwischen U19 und U21 pendelte. Die Hinserie der laufenden Saison war sein erstes offizielles Seniorenjahr und geprägt von einer Verletzung (Knochenödem), die ihn zurückwarf. Über die Oberliga soll er nun erstmals regelmäßige Spielzeit im Seniorenbereich sammeln.