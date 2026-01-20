Westfalia Rhynern leiht Bielefelder Top-Talent vom SC Paderborn aus

Der 19-jährige Henrik Koch läuft in der Rückserie für den SV Westfalia Rhynern auf. Der Oberligist leiht das Offensiv-Talent vom Regionalligisten SC Paderborn 07 II aus.
Die Ostwestfalen hatten den gebürtigen Bielefelder vom DSC Arminia Bielefeld im September 2024 verpflichtet, nachdem dieser dort einen sensationellen Aufschwung in seiner Jugendzeit erlebt hatte. Als 16-Jähriger debütierte er als frisch gebackener deutscher U17-Meister bei den Profis am 6. Juni 2023 in der Abstiegsrelegation der 2. Bundesliga.
Es folgten in der Spielzeit 2023/24 sieben Einsätze in der 3. Liga, bevor er sich dem SCP anschloss und in der vergangenen Saison zwischen U19 und U21 pendelte. Die Hinserie der laufenden Saison war sein erstes offizielles Seniorenjahr und geprägt von einer Verletzung (Knochenödem), die ihn zurückwarf. Über die Oberliga soll er nun erstmals regelmäßige Spielzeit im Seniorenbereich sammeln.
Rhynerns Coach David Schmidt sagt gegenüber der Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger": „Für einen jungen Spieler ist es wichtig, dass er viele Einsätze hat. Da ist die Liga nicht das Wichtigste. Wir werden ihm bis zum Sommer helfen, sich wieder in den Fokus zu spielen, damit er seine Ziele erreichen kann. Trotz seines jungen Alters von 19 Jahren ist er bereits sehr klar in seinen Vorstellungen und weiß genau, was er möchte. Die sportlichen Rahmenbedingungen, die er benötigt, um seine bestmögliche Leistung abzurufen, können wir ihm bei Westfalia Rhynern bieten.“
Eine Superlative ist noch zu erwähnen: In den Geschichtsbüchern des DSC Arminia Bielefeld hatte sich Koch als jüngster Pflichtspiel-Torschütze der Vereinshistorie verewigt, als er am 8. August 2023 im Westfalenpokal gegen Bezirksligist SG FA Herringhausen/Eickum den 2:0-Treffer erzielte.