Westfalia Rhynern holt Michael Rzeha von der SG Bockum-Hövel

Westfalia Rhynern hat mit Michael Rzeha einen weiteren Spieler für die kommende Saison gewonnen. Der 22-jährige Offensivspieler wechselt von der SG Bockum-Hövel zum Oberligisten aus Hamm und soll vor allem die linke Seite der Mannschaft verstärken. „Micha ist ein Spielertyp, den wir auf der linken Seite noch nicht haben. Er bringt Torgefahr und Geschwindigkeit mit“, so David Schmidt, gegenüber wa.de , der seit vergangener Woche nicht nur als Sportlicher Leiter, sondern auch als Trainer für die Westfalia verantwortlich ist. Schmidt kennt Rzeha bereits aus seiner Zeit als Trainer der SG Bockum-Hövel und freut sich nun, den talentierten Spieler in den Hammer Süden zu holen.

Rzeha ist bereits der siebte Neuzugang für Westfalia Rhynern. Neben ihm kommen Torwart Christopher Balkenhoff (SG Bockum-Hövel), Kerim Karyagdi (FC Brünninghausen), Johannes Thiemann (SG Finnentrop/Bamenohl), Mathis Paschko (Hammer SC), Georges Baya Baya (SC Peckeloh) und Fabian Brall (eigene Jugend) in die Mannschaft. Zudem hat sich der Verein mit Patrick Franke auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Der 28-jährige Abwehrspieler, der seit fünf Jahren bei Rhynern spielt, möchte sich in der kommenden Saison wieder stärker in die Startelf spielen. „Patti will sich wieder in den Vordergrund spielen und der Mannschaft mehr helfen“, sagt Schmidt über den Defensivspieler.

Gleichzeitig verlässt Emre Coskun den Verein und wird voraussichtlich zu Westfalia Soest in die Westfalenliga wechseln. „Wir sind sehr zufrieden, was aber nicht heißt, dass wir die Tür zumachen. Wir halten die Augen weiter offen“, erklärt Schmidt zu den noch offenen Personalfragen. Damit gehen die personellen Bemühungen der Rhyneraner zunächst zu Ende.