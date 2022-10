Westfalia mit 3:0-Heimerfolg gegen FSV Ochtrup II

Das Ergebnis klingt eindeutiger, als die Partie tatsächlich verlaufen ist. Vor allem zwischen der 33. und der 45. Spielminute hatten die Gäste vier gute Einschussmöglichkeiten. Zu diesem Zeitpunkt lag die Westfalia aber bereits mit 1:0 in Front. Eine stramme Hereingabe von Timo Hüsing versenkte Timo Selker zur Führung (29.). Nach einem Lattenkopfball von Julian Krawczyk in der 8. Spielminute war es erst die 2. Chance für die Westfalia. So ging es mit einem glücklichem 1:0 in die Pause.

Die 2. Hälfte begann wieder mit einer guten Möglichkeit der Töpferstädter, die allerdings von Timo Hüsing in letzter Sekunde vereitelt werden konnte (47.). Doch die Leerer kamen jetzt besser ins Spiel. Nachdem Matthias Meis nach einer tollen Einzelaktion noch am gegnerischen Keeper scheiterte, nutzte Gerold Laschke die anschließende Ecke von Max Joormann zum 2:0 (56.). Die Ochtruper drängten anschließend auf den Anschluss. Doch nach einem Ballverlust im Aufbau an Gerold Laschke und seine anschließende Hereingabe in die Mitte auf Matthias Meis, der dem Ochtruper Keeper beim Eins-Gegen-Eins keine Abwehrmöglichkeit ließ, war die Messe gelesen - 3:0 (65.). Gerold Laschke per Doppelchance in der 76. und 77. Spielminute sowie der eingewechselte Peter Westerink in der 81. Spielminute hätten das Ergebnis noch höher gestalten können. Auf der Gegenseite zielte Tim Niehues ein wenig zu hoch (85.). So blieb es nach 90 gespielten Minuten bei einem verdienten Sieg, der aber zu hoch ausgefallen ist.