Westfalia Leer im Pokal zu Gast

Knapp drei Wochen vor dem Ligaauftakt steht für Grün-Weiß Amisia die erste Runde des Kreispokals auf dem Programm. Im Schottock ist die Mannschaft von Westfalia Leer zu Gast, die in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Kreisliga A feiern konnte.

Grün-Weiß Amisia kann mit der bisherigen Vorbereitung durchaus zufrieden sein. Einer knappen 2:3-Niederlage gegen den Landesligisten SV Burgsteinfurt stehen drei Siege gegen Bezirksligisten gegenüber. Der einzige Wermutstropfen der Vorbereitung ist die Rote Karte von Juliano Gato Soares, der aufgrund seiner Sperre das Pokalspiel gegen Westfalia Leer verpassen wird. Mit den Leistungen in den ersten vier Testspielen hat die Mannschaft jedoch einen überzeugenden Eindruck hinterlassen und geht daher als Favorit in die Partie.

Westfalia Leer ließ es in der Vorbereitung bislang etwas ruhiger angehen. Die Mannschaft absolvierte bisher lediglich ein Testspiel, das mit 4:0 gegen SW Beerlage aus der Kreisliga B Ahaus-Coesfeld gewonnen wurde.