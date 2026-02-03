Westfalia Kinderhaus verpflichtet Talent aus der Oberliga

Kinderhaus (in Weiß) holt ein Talent aus Ahlen. – Foto: Hardy Krebs

Oberligist Rot Weiss Ahlen und Kadir Koşar haben sich gemeinsam auf eine vorübergehende Veränderung der sportlichen Situation verständigt. Der 19-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zum Westfalenligisten SC Westfalia Kinderhaus, um dort regelmäßig Spielpraxis zu sammeln. Eine Rückkehr nach Ahlen im Sommer ist ausdrücklich vorgesehen, so der Verein.

Koşar war im Sommer 2025 aus der eigenen U19 in den Kader der 1. Mannschaft aufgerückt und kam in der laufenden Oberliga-Saison auf drei Einsätze. Bereits in der Saison zuvor erhielt der Offensivspieler vier Einsätze im Oberliga-Endspurt, als er Anfang 2025 für die U19 verpflichtet wurde und dort zwölf Tore in elf Spielen schoss. SC Preußen Münster, SC Paderborn 07 und SV Lippstadt 08 waren vorherige Jugend-Stationen in hohen Spielklassen.

In der Pressemitteilung heißt es: "In den Gesprächen zwischen Spieler und Vereinsverantwortlichen wurde deutlich, dass für seine weitere Entwicklung kontinuierliche Einsatzzeiten ein wichtiger Schritt sind. Mit dem Wechsel zu Westfalia Kinderhaus soll der junge Offensivspieler die Möglichkeit erhalten, sich unter Wettkampfbedingungen weiterzuentwickeln. RWA wird seine sportliche Entwicklung eng begleiten und steht weiterhin in engem Austausch mit dem Spieler. Der Schritt erfolgt bewusst entwicklungsorientiert und ist als Teil der langfristigen Planung zu verstehen."