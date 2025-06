Westfalia Kinderhaus stellt weitere Neuzugänge für die Saison25/26 vor

Westfalia Kinderhaus setzt auf frische Impulse für die Saison 2025/26: Mit Farid Zadeh und Pedro Henrique de Souza Silva sind zwei weitere Neuzugänge offiziell. Der Kader umfasst nun insgesamt sechs neue Spieler, die das Team von Trainer Massih Wassey und Philip Just verstärken sollen.

Westfalia Kinderhaus hat am Freitag die Verpflichtung von zwei neuen Spielern für die Saison 2025/26 bekannt gegeben. Der 19-jährige Farid Zadeh und der 24-jährige Pedro Henrique de Souza Silva werden das Team in der kommenden Westfalenliga-Spielzeit verstärken und tragen zur weiteren Kaderverjüngung bei.

„Den kleinen Farid kenne ich schon, da hat er noch in Gievenbeck mit ein paar Jungs aus der Mannschaft gespielt“, sagt Holger Möllers, der sportliche Leiter von Westfalia Kinderhaus, über den ersten Neuzugang, gegenüber heimspiel-online.de. Zadeh, der im Juli 20 Jahre alt wird, kommt aus der Jugend von Arminia Bielefeld, wo er in der U17- und U19-Bundesliga spielte. Trotz eines kürzlichen Bandscheibenvorfalls zeigt sich Möllers optimistisch: „Ein guter Eins-gegen-Eins-Spieler mit Tempo“, so Möllers weiter. Zadeh wird voraussichtlich auf der rechten oder linken Außenbahn zum Einsatz kommen und könnte sich als unangenehmer Gegenspieler für die großen Westfalenliga-Verteidiger erweisen.

Der zweite Neuzugang, Pedro Henrique de Souza Silva, ist 24 Jahre alt und wechselt vom Bezirksligisten SV Büren zu Westfalia Kinderhaus. „Pedro hatte sich selbst bei der Westfalia angeboten, er war zweimal im Training da und hat wirklich überzeugt“, berichtet Möllers. Auf der Linksverteidigerposition, die nach dem Weggang von Max Meier vakant ist, soll Pedro für Stabilität sorgen. In Büren war er eine verlässliche Stammkraft und zeigte konstant gute Leistungen.