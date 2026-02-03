Westfalia Kinderhaus schnappt sich Nottuln-Kapitän

Wechselt im Sommer die Seiten: Fabian Kemper (r.) – Foto: Stefan Wietzorek

In der Westfalenliga spielt die Westfalia aus Kinderhaus oben mit − besser gesagt, ganz oben. Mit 30 Zählern grüßt man zur Winterpause von der Tabellenspitze. Ob Kinderhaus im Mai schließlich den Aufstieg in die Oberliga feiern kann, steht noch in den Sternen. Dass der Kader der nächsten Spielzeit jedoch ein schlagkräftigerer sein wird, daran arbeitet die sportliche Leitung der Westfalia bereits. Die Verpflichtung von Fabian Kemper von GW Nottuln hilft da definitiv weiter.

Jungspund mit Erfahrung

Wen genau präsentiert uns denn der Westfalenligist da eigentlich? Fabian Kemper ist 22 Jahre jung, in der Innenverteidigung zuhause und wechselt vom Ligakonkurrenten Grün-Weiß Nottuln nach Kinderhaus. In den Baumbergen spielte Kemper bereits seit der C-Jugend und führt seine Mannschaft trotz seines noch jungen Alters als Kapitän an. "Ein sehr guter Typ, der gut in unsere Kabine passt", so Martin Lambert aus der sportlichen Leitung der Westfalia.

Kemper passt mit seinem Spiel genau in das gesuchte Profil der Kinderhauser: stark im Spielaufbau, technisch begabt und aggressiv vorwärts verteidigend. "Er passt gut zu der Art, wie wir Fußball spielen wollen − auch in der Innenverteidigung", findet Lambert. "Und wenn man in der Westfalenliga mit 22 Jahren Kapitän ist, ist das nicht das allerschlechteste Zeichen."