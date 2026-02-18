Westfalia Kinderhaus: Neuzugang spielte für die türkische U17

– Foto: SC Westfalia Kinderhaus

Der 19-jährige Emre Gündogdu wurde in den vergangenen Jahren auf höchstem Niveau ausgebildet. Beim SC Preußen Münster und dem SC Paderborn 07 spielte er in der U17-Bundesliga, in der U19-Bundesliga und auch zuletzt in der neu gegründeten DFB U19-Nachwuchsliga. Während seiner Jugendzeit kam er zudem dreimal für die türkische U17-Nationalmannschaft zum Einsatz und spielte bei der EM-Qualifikation sogar mal gegen Deutschland .

Auf Social Media schreibt der Verein: "Mit Emre Gündogdu bekommt unsere Mannschaft und speziell die Offensive nochmal zusätzliche Power für die Rückrunde. Emre kommt aus Münster, war zuletzt für die U19 vom SC Paderborn aktiv und hat bereits die ersten Einheiten bei uns absolviert. In Kinderhaus möchte der 19-jährige Linksfuß nach einem halben Jahr ohne Verein seine ersten Erfahrungen im Seniorenfußball sammeln."

Martin Lambert, Sportlicher Leiter des SC Westfalia Kinderhaus, erklärt gegenüber dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de": Er hat ein halbes Jahr nicht gespielt und sich hier und da fitgehalten. Wir haben über ein paar Ecken erfahren, dass er aktuell keinen Verein hat. Massih kennt seinen Vater schon sehr lange. Wir haben ihn einfach mal angesprochen, er hat ein paarmal mittrainiert. Nachher kamen ein, zwei Spieler zu mir und haben gefragt 'Wo habt ihr denn den her?' Ich sag's mal so: Mit seinem linken Fuß kann der Junge sehr viel anfangen."