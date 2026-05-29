Westfalia Kinderhaus holt Münsteraner Trio aus der Oberliga Zusagen lagen bereits vor dem feststehenden Oberliga-Aufstieg vor von red · Heute, 09:04 Uhr · 0 Leser

Fallbrock (links), Hoti (Mitte) und Schunke wechseln innerhalb Münsters.

Von den künftigen Oberliga-Rivalen SC Preußen Münster II und 1. FC Gievenbeck wechseln Arbnor Hoti, Benedikt Fallbrock und Nicolas Schunke zum SC Westfalia Kinderhaus. Außerdem wurden Ali Shinawi (VfL Senden) und Michel Hollenhorst (1. FC Gievenbeck U19) unter Vertrag genommen.

Hoti (20) hat bei den Adlerträgern bereits 54 Oberliga-Einsätze in den vergangenen beiden Spielzeiten gesammelt. Insbesondere in der Vorsaison überzeugte der Mittelfeldspieler mit 14 Scorerpunkten. Nach acht Jahren bei den Preußen ist es für den "Kinderhauser Jungen" Zeit für eine Luftveränderung. Auch Fallbrock (20) blickt in Gievenbeck bereits auf 47 Partien im westfälischen Amateuroberhaus zurück. Die 14 Scorerpunkte aus der Vorsaison konnte er wie Hoti nicht wiederholen. In der laufenden Spielzeit kam der Angreifer fast ausschließlich von der Bank. Der "klassische Mittelstürmer" wurde ebenfalls beim SC Preußen Münster ausgebildet (U17- und U19-Bundesliga).

Schunke (19) hat sich in Gievenbeck über die 2. Mannschaft, die A-Liga-Meister geworden ist, für die Oberliga-Mannschaft empfohlen. Neben elf Toren in 14 A-Liga-Partien wurde er in seinem ersten Seniorenjahr zehnmal bei der 1. Mannschaft eingewechselt. "Er hat beim Training sehr überzeugt", so Martin Lambert, Sportlicher Leiter beim SC Westfalia Kinderhaus, gegenüber dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de". Mit Hollenhorst (18) kommt ein weiterer Offensivmann aus Gievenbeck, der in der dortigen Westfalenliga-U19 spielt. "Ein Versprechen für die Zukunft und auch eher offensiver Natur. Er wird bei uns die Zeit bekommen, sich zu entwickeln", erklärt Lambert.