Westfalia Kinderhaus angelt sich Landesliga-Kapitän

Westfalias Sportlicher Leiter Holger Möllers, der Lachowicz noch bestens aus seiner Zeit als Trainer des SV Herbern (2017-20) als gegnerischer Spieler kennt und dessen Entwicklung verfolgt haben dürfte, sprach ihn erfolgreich an.

Lachowicz sagt gegenüber der Werner Lokalpresse "Ruhr Nachrichten": "Ich arbeite ja in Münster und habe eigentlich vor, in näherer Zukunft nach Münster zu ziehen. Dementsprechend habe sich das Ziel Kinderhaus gut angeboten. Ich habe die Westfalia schon häufig, gerade bei den Stadtis, gesehen. Ich finde, die haben eine echt coole Truppe. Ich hoffe, dass ich dort Fuß fassen werde. Neben Holger kenne ich auch Trainer Philipp Just."