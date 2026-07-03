Westfalia Herne: Prominenter Neuzugang wird spielender Co-Trainer

– Foto: SC Westfalia Herne

Westfalenliga-Absteiger SC Westfalia Herne hat sich einen namhaften Neuzugang gesichert. Der 31-jährige Marian Sarr verstärkt ab sofort die Defensive und wird als spielender Co-Trainer an der Seite von Chefcoach Kamil Bednarski agieren.

Der gebürtige Essener stand in ganz jungen Jahren vor einer großen Profikarriere, nachdem er bei Borussia Dortmund zu zwei Einsätzen in der Bundesliga sowie einer Champions League-Partie gegen Olympique Marseille kam und von der U15 bis zur U20 stets für die deutschen U-Nationalmannschaften aktiv war. Doch der ganz große Sprung sollte nicht gelingen.

Zu Beginn seiner Seniorenlaufbahn lief er 49-mal für Borussia Dortmund II, den VfR Aalen und CZ Jena in der 3. Liga auf. Regionalliga-Stationen waren der VfL Wolfsburg II, der FC Gießen und der Bonner SC (109 Partien).