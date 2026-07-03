Westfalia Herne: Prominenter Neuzugang wird spielender Co-Trainer

Westfalenliga-Absteiger SC Westfalia Herne hat sich einen namhaften Neuzugang gesichert. Der 31-jährige Marian Sarr verstärkt ab sofort die Defensive und wird als spielender Co-Trainer an der Seite von Chefcoach Kamil Bednarski agieren.
Der gebürtige Essener stand in ganz jungen Jahren vor einer großen Profikarriere, nachdem er bei Borussia Dortmund zu zwei Einsätzen in der Bundesliga sowie einer Champions League-Partie gegen Olympique Marseille kam und von der U15 bis zur U20 stets für die deutschen U-Nationalmannschaften aktiv war. Doch der ganz große Sprung sollte nicht gelingen.
Zu Beginn seiner Seniorenlaufbahn lief er 49-mal für Borussia Dortmund II, den VfR Aalen und CZ Jena in der 3. Liga auf. Regionalliga-Stationen waren der VfL Wolfsburg II, der FC Gießen und der Bonner SC (109 Partien).
Von 2022 bis 2024 spielte Sarr bei Union Titus Petingen in der 1. luxemburgischen Liga. Die letzten beiden Spielzeiten verbrachte der 1,89 Meter große Innenverteidiger schließlich beim SC Weiche Flensburg 08 in der Regionalliga Nord. Einsatzzeit gab es jedoch kaum noch, auch weil er sich in der Saison 2024/25 eine schwere Verletzung zuzog.
Nun kehrt Sarr in das Ruhrgebiet zurück und soll der Westfalia nach Beendigung seiner Profi-Laufbahn mit seiner ganzen Routine zur Rückkehr in die Westfalenliga verhelfen.