Westfalia Herne: Oberliga-erfahrener „Königstransfer“ kommt aus Ahlen

Bernad Gllogjani kehrt zu Westfalia Herne zurück. – Foto: Mario Sachsenweger

Beim SC Westfalia Herne steht nach dem Abstieg aus der Westfalenliga am letzten Spieltag der vergangenen Saison wieder ein Umbruch im Haus. Mit den Cousins Zivko und Pjer Radojcic oder Keeper Ivan Mandusic, die alle vom Meister FC Roj ans Schloss Strünkede wechseln, haben die Herner, die sich mit Stefan Gosing als neuen sportlichen Leiter neu aufgestellt haben, schon für Neuzugänge gesorgt, die in der Landesliga 3 den Unterschied ausmachen können.

Das kann man auch über den neusten Herner Neuzugang behaupten, den der SCW am Samstagmittag (20. Juni) offiziell vorstellte: Als „Königstransfer“ wechselt Angreifer Bernad Gllogjani zu Westfalia Herne. Der 29-Jährige kommt von Oberliga-Absteiger RW Ahlen zurück zur Westfalia, für die er schon im August 2024 die Schuhe schnürte. Allerdings sicherte sich damals noch im selben Monat Türkspor Dortmund die Dienste des Knipsers, der sich nach drei Toren in zwölf Einsätzen von Gllogjani bekanntlich aus der Regionalliga zurückzog.

Den Gang in die Oberliga ging Gllogjani zwar mit (9 Tore und 6 Vorlagen in 16 Spielen), wechselte im Januar aber zum Ligarivalen RW Ahlen, der sich mit aller Kraft gegen letztlich eintretenden Abstieg stemmen wollte. Ein halbes Jahr später und nach sechs Toren in 20 Spielen für RWA folgt nun der Wechsel zurück nach Herne. In den Jahren zuvor spielte der gebürtige Dortmunder für RW Oberhausen II, ETB SW Essen, SV Schermbeck (Oberliga), SpVgg Erkenschwick (Westfalenliga), FC Roj (Bezirksliga) und TuS Hannibal (Landesliga).