Westfalia Herne: Nach Rückkehrer Mumcu zwei weitere Neuzugänge fix Der SC Westfalia Herne muss in der Rückrunde um den Verbleib in der Westfalenliga kämpfen. Dafür soll auf dem Transfermarkt noch einiges passieren, wie Coach Hayrettin Celik durchblicken ließ.

In jungen Jahren lief der offensive Mittelfeldspieler bereits für Herne in der Westfalenliga auf, bevor er im Sommer 2017 zum SC Velbert wechselte und dort Leistungsträger beim Aufstieg in die Oberliga Niederrhein war. Seit 2019 trägt Mumcu das Trikot des Oberligisten ETB SW Essen.

Außerdem wechselt Ali Gülcan zum SCW. Der 23-jährige Flügelstürmer spielte zuletzt beim 1. FC Monheim in der Niederrhein-Oberliga. Gülcan wurde in der Türkei und in Kroatien ausgebildet und studiert nun an der Ruhr-Uni Bochum. Zuvor spielte der gebürtige Türke trotz seines jungen Alters bereits für Ratingen 04/19, für den SC Preußen Münster II, für die Hammer SpVg und für die Sportfreunde Baumberg in der Oberliga (insgesamt 66 Einsätze).