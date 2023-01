Westfalia Herne: Langjähriger Oberliga-Spieler kehrt aus Essen zurück Der SC Westfalia Herne muss in der Rückrunde um den Verbleib in der Westfalenliga kämpfen. Dafür soll auf dem Transfermarkt noch einiges passieren, wie Coach Hayrettin Celik durchblicken ließ.

Gleich der erste Winterneuzugang klingt vielversprechend: der 25-jährige Ferhat Mumcu kehrt mit der Erfahrung von 97 Oberliga-Partien an das Schloss Strünkede zurück.

In jungen Jahren lief der offensive Mittelfeldspieler bereits für Herne in der Westfalenliga auf, bevor er im Sommer 2017 zum SC Velbert wechselte und dort Leistungsträger beim Aufstieg in die Oberliga Niederrhein war. Seit 2019 trägt Mumcu das Trikot des Oberligisten ETB SW Essen.

"Wir sind überzeugt, dass Ferhat unserer Offensive einen großen Qualitätszuwachs geben kann. Er ist flexibel einsetzbar und hat eine sehr gute Technik. Wir kennen ihn ja schon ein paar Jahre", so Celik gegenüber dem "RevierSport".

Mit Florian Altmeyer (FC Altenbochum), Sven Gatzenmeier (Germania Wuppertal), Vittorio Di Mari, Fürkan Saritas und Max Maron (beide Ziel unbekannt) haben fünf Spieler den SCW verlassen. Die Meldung, dass Maron zum Ligarivalen SC Obersprockhövel wechselt, hat sich im Übrigen als "Ente" herausgestellt, wie der dortige Sportliche Leiter Jörg Niedergehtmann erklärt hat.