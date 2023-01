Westfalia Herne: Junger Torwart aus Wattenscheid ausgeliehen Westfalenligist SC Westfalia Herne hat Winterneuzugang Nr. 9 verpflichtet.

Dudek stammt aus der Jugend von RW Essen und durchlief ab 2017 sämtliche Jugendmannschaften von Borussia Dortmund. „Ich persönlich möchte als junger Spieler immer Schritt für Schritt weiterkommen und eine Top-Entwicklung nehmen“, erklärte Dudek nach dem Wechsel zur SG 09 im September 2022.



Damit der junge Schlussmann mehr Erfahrung im Seniorenbereich sammeln kann, einigten sich die beiden Traditionsvereine auf das Leihgeschäft. Westfalia-Trainer Hayrettin „Henry“ Celik freut sich: „Für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Herzlichen Dank nochmal an Wattenscheid und die Beteiligten, dass alles so unkompliziert, ruhig und still abgewickelt werden konnte.“



Zuletzt stand Dudek, der sich "offiziell" noch in seinem letzten A-Junioren-Jahr befindet, in der U19 des Wattenscheider Nachwuchs zwischen den Pfosten. „Wir haben mit Daniel einen hochveranlagten Torhüter, der eine super Ausbildung genossen hat. Uns ist es wichtig, dass er mehr Spielpraxis erhält, was ihm Westfalia Herne aller Voraussicht nach ermöglichen kann. Wir drücken ihm die Daumen, dass er bei Westfalia erfolgreich den Kasten sauber hält und freuen uns auf das Wiedersehen im Sommer“, so 09-Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo. Der Vertrag mit Dudek wurde bereits um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert.

Regionalligist SG Wattenscheid 09 kann währenddessen ab sofort auf die Dienste der Torhüter Seiya Ihara und Jake Lazarus setzen. Der 27-jährige Japaner Ihara trainierte bereits im vergangenen Jahr mit, war aber aufgrund von Aufenthalts-Formalitäten noch nicht spielberechtigt. Nach langem Bemühen bei den Behörden hat es nun geklappt. In der Vorsaison war Ihara Stammkeeper beim FSV Duisburg in der Oberliga Niederrhein (29 Einsätze). „Mit Seiya kommt ein sehr außergewöhnlicher Torhüter zu uns, der extrem positiv ist und zusammen mit Jake Lazarus unser Team komplettieren wird“, so Pozo y Tamayo zu den jüngsten Entwicklungen.