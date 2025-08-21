Jan Knust, Trainer von Westfalia Dortmund, kann auf einen neuen Stürmer zurückgreifen. – Foto: Javad Mohammadpour

Westfalia Dortmund verpflichtet ehemaligen DFB- und BVB-Juniorenkicker Der nächste Spieler mit spannender Vita wechselt zum ambitionierten A-Ligisten.

Nach dem verpassten Durchmarsch in die Bezirksliga ist Westfalia Dortmund mit zwei Kantersiegen in die neue Spielzeit der Kreisliga A1 Dortmund gestartet. Nach dem 5:1-Erfolg beim FC Wellinghofen machten es die Löwen eine Woche später bei der Reserve von Türkspor Dortmund (8:0) noch deutlicher.

Kurz vor dem Ligaauftakt war die Westfalia doch noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv und präsentierte einen weiteren Neuzugang, der – wie so eine Neulinge in der Vergangenheit vorweisen konnten – mit hochklassiger Erfahrung an die Provinzialstraße, der neuen Heimat der Dortmunder, aufschlägt. Der 33-jährige Giacomo Serrone wird die Optionen im Angriff von Westfalia-Trainer Jan Knust ab sofort erweitern. Der gebürtige Bünder spielte bis zur U19 in der Jugend von Borussia Dortmund, dort unter anderem an der Seite von Mario Götze, Antonio Rüdiger und Marvin Ducksch, und anschließend auch für die U19 und U23 von Hannover 96. In seiner Zeit beim BVB wurde Serrone auch für die Juniorenteams der Nationalmannschaft berufen. Insgesamt fünfmal lief er für die U17, U16 und U15 des DFB auf.

Zehnter Verein im elften Jahr Der finale Sprung in den Profifußball blieb Serrone letztlich allerdings verwehrt. Nach Stationen beim SC Verl, SV Wilhelmshaven und KFC Uerdingen in der Regionalliga (46 Spiele, drei Tore) folgte eine Reise durch den ambitionierten westfälischen Amateurfußball: Hammer SpVg, SC Wiedenbrück, SV Lippstadt, SC Herford, Preußen Espelkamp, SV Eidinghausen-Werste und SpVg Hiddenhausen hießen seine weiteren Clubs von Regional- bis Bezirksliga. Zuletzt spielte Giacomo Serrone beim Herforder A-Ligisten VfL Klosterbauerschaft und lief zudem auch in der Icon League für den FC Berlin City auf.