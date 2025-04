Westfalia Dortmund schlägt dreifach bei einem Aufstiegskonkurrenten zu

Westfalia Dortmunds Präsident Maurice Temme mit Neuzugang Mücahit Atasever. – Foto: Westfalia Dortmund

In der Kreisliga A1 Dortmund mischen drei ambitionierte Teams ganz oben mit. Eins davon ist Westfalia Dortmund, bei der in der ersten A-Liga-Saison der Vereinsgeschichte nicht alles ganz so wie geschmiert lief wie man es sich anfangs vorgestellt hatte.

Unabhängig vom Saisonausgang und ob Westfalia Dortmund tatsächlich noch den direkten Durchmarsch in die Bezirksliga schafft, soll beim Verein um Präsident Maurice Temme im Sommer ein Umbruch eingeleitet werden. Neben dem bereits feststehenden Transfer von Ex-Oberliga-Stürmer Andreas Spais, hat sich die Westfalia bei einem direkten Aufstiegskontrahenten bedient – und das gleich dreimal. Vom Tabellenführer K.F. Sharri Dortmund wechseln Yasin Yilmaz, Mücahit Atasever und Yunus-Emre Baykul zu Westfalia Dortmund.

Torhüter Yasin Yilmaz ist beim Verein, der im Sommer vom Mendeplatz in die Sportanlage an der Provinzialstraße, die bis zur seiner Auflösung das Zuhause des TuS Bövinghausen war, umziehen wird, kein unbekanntes Gesicht. Der 33-Jährige spielte seit der Vereinsgründung an für die Westfalia und schloss sich erst im vergangenen Sommer Sharri an. "Bester Linksverteidiger der Liga" kommt