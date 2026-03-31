Westfalia Dortmund legt nach: Nächster Landesliga-Akteur kommt

Westfalia Dortmunds Trainer Jan Knust (r.) mit Neuzugang Zouhir Akrifou. – Foto: Westfalia Dortmund

Westfalia Dortmund hat seinen nächsten höherklassigen Transfer vorgestellt und bastelt damit weiter am Kader, der in der kommenden Saison um den Landesliga-Aufstieg mitspielen soll. Vom Landesligisten BV Herne-Süd wechselt Zouhir Akrifou an die Provinzialstraße.

Der 25-jährige Deutsch-Marokkaner kommt in der laufenden Saison auf 19 Einsätze, in denen er zwei Tore und zwei Vorlagen beisteuern konnte. Zuvor lief er bereits für den FC Marokko Herne, Eintracht Ickern, die SF Wanne-Eickel, den FC Castrop-Rauxel und die SG Castrop-Rauxel auf.

"Zouhir stand schon lange auf unserer Liste", teilt Westfalia Dortmund auf Social Media mit. "Ein technisch starker Offensivspieler mit einem herausragenden linken Fuß, der vor allem über die Außenbahnen flexibel einsetzbar ist und stets den Zug zum Tor sucht. Neben seiner Kreativität überzeugt er vor allem durch seine Mentalität, ein echter Teamplayer, der für jeden Meter arbeitet und sich in den Dienst der Mannschaft stellt." Trainer Jan Knust ergänzt dazu: "Zouhir passt perfekt zu uns und unserer Spielphilosophie."