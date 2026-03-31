Westfalia Dortmund legt nach: Nächster Landesliga-Akteur kommt

Westfalia Dortmund hat seinen nächsten höherklassigen Transfer vorgestellt und bastelt damit weiter am Kader, der in der kommenden Saison um den Landesliga-Aufstieg mitspielen soll. Vom Landesligisten BV Herne-Süd wechselt Zouhir Akrifou an die Provinzialstraße.
Der 25-jährige Deutsch-Marokkaner kommt in der laufenden Saison auf 19 Einsätze, in denen er zwei Tore und zwei Vorlagen beisteuern konnte. Zuvor lief er bereits für den FC Marokko Herne, Eintracht Ickern, die SF Wanne-Eickel, den FC Castrop-Rauxel und die SG Castrop-Rauxel auf.
"Zouhir stand schon lange auf unserer Liste", teilt Westfalia Dortmund auf Social Media mit. "Ein technisch starker Offensivspieler mit einem herausragenden linken Fuß, der vor allem über die Außenbahnen flexibel einsetzbar ist und stets den Zug zum Tor sucht. Neben seiner Kreativität überzeugt er vor allem durch seine Mentalität, ein echter Teamplayer, der für jeden Meter arbeitet und sich in den Dienst der Mannschaft stellt." Trainer Jan Knust ergänzt dazu: "Zouhir passt perfekt zu uns und unserer Spielphilosophie."
Akrifou reiht sich damit in die Liste hochkarätiger Neuzugänge ein. So hat der Verein von Präsident Maurice Temme bereits die Verpflichtungen von Michael Borin vom Westfalenliga-Zweiten SpVgg Hosthausen, Leon Chrobok von A-Ligigist SuS Oespel-Kley sowie Yannik Kube, Anil Can Mert und Malcolm Ferro, die alle vom Landesligisten SV Brackel 06 kommen werden, bekannt gegeben.
Der Bezirksliga-Aufstieg von Westfalia Dortmund ist derweil nur eine Frage der Zeit. Einziger Verfolger ist die DJK BW Huckarde, die man mit sieben Punkten Vorsprung auf Distanz halten konnte. Huckarde war bislang auch die einzige Mannschaft, die der Westfalia die einzigen beiden Verlustpunkte beibringen konnte (2:2 am 12. Spieltag). Ansonsten marschiert die ambitionierte Westfalia überwiegend mit Kantersiegen durch die A-Kreisliga und hat in 21 Spielen 148 Tore (Ø ~7 Tore pro Spiel) geschossen.