Westfalia Dortmund holt Landesliga-Spieler – nächstes Trio von Sharri

Spätestens seit dem vergangenen Spieltag dürfte der Traum des direkten Durchmarschs aus der Kreisliga C in die Bezirksliga für Westfalia Dortmund geplatzt sein. Gegen Tabellenführer KF Sharri setzte es für die Westfalia im Topspiel des 27. Spieltags eine deutliche 1:5-Niederlage, weshalb der Relegationsplatz zwei schon sieben Punkte entfernt ist.

Die Personalplanung schreitet beim ambitionierten A-Ligisten weiter voran, auch wenn es in der Saison 2025/26 wohl doch noch einmal in der A-Kreisliga an den Start geht. Neben Ex-Oberliga-Stürmer Andreas Spais hatte Westfalia Dortmund bereits drei Spieler von Sharri Dortmund verpflichtet .

"Imad ist ein robuster Zweikämpfer mit großer Leidenschaft. Im Hinspiel hat er unserer Offensive das Leben richtig schwer gemacht. Mit seiner Einstellung und Konstanz erhöht er den Konkurrenzkampf in unserer Defensive deutlich. Bei Sharri war er absoluter Stammspieler, weil er Woche für Woche 100 % abliefert", so Temme über Chokri. "Ich habe mich bewusst für Westfalia entschieden", betont der Defensivakteur, "weil ich hier ein professionelleres Umfeld gespürt habe – und die Werte, die der Verein lebt, passen besser zu mir."

Keeper Urtekin kenne Temme noch aus gemeinsamen Zeiten bei Westfalia Herne. "In seinem ersten Seniorenjahr war er häufig bei uns im Training. Der Kontakt ist nie abgerissen, und eigentlich hätte er schon mit dem Start von Westfalia zu uns kommen sollen – aber besser spät als nie! Ich freue mich sehr auf ihn. Er ist ein starker Schnapper, der sich bis Juli topfit präsentieren wird." Urtekin sagt: "Ein Löwe kann sich nur mit einem Löwen identifizieren. Was bei Westfalia aufgebaut wird, ist einfach brutal gut. Und Temme ist jemand, mit dem man unbedingt zusammenspielen will!"

Landesliga-erfahrener Mittelfeldmann kommt

Mit Yassine Bellahcen greift Westfalia Dortmund nun zum zweiten Mal in diesem Transfer-Sommer in höhere Regale. Der 25-Jährige wechselt von Staffel-3-Landesligist SF Wanne-Eickel an die Provinzialstraße. Bei den Sportfreunden fungierte Bellahcen im Gegensatz zur Vorsaison in dieser Spielzeit überwiegend als Einwechselspieler. Zuvor spielte der Mittelfeldspieler unter anderem für die Bezirksligist SG Castrop und Spvg BG Schwerin, sowie für Westfalenligist Wacker Obercastrop.

"Yassine kennen wir bereits aus Schweriner Zeiten. Seine Unzufriedenheit beim aktuellen Klub konnten wir ausnutzen und ihn für unseren Verein gewinnen. Er ist ein ähnlicher Spielertyp wie ich es selbst war: ein absolutes Mentalitätsmonster, das trotzdem über eine gute Technik verfügt", sagt Maurice Temme.

Yassine Bellahcen erklärt: "Ich habe mich für Westfalia Dortmund entschieden, weil die sportlichen Ziele und die Einstellung in diesem Verein zu mir passen. Ich sehe hier eine gute Mischung aus Erfolg und Spaß und freue mich auf die kommenden Herausforderungen."