Westfalia Dortmund dreimal Spitzenreiter – "Wir wollen weiter wachsen"

Nachdem das Vorhaben im Frühsommer 2025 gescheitert war, den direkten Durchmarsch in die Bezirksliga zu meistern, stehen die Chancen für Westfalia Dortmund zur Winterpause nicht schlecht, endlich in den überkreislichen Fußball vorzudringen. Sieben Punkte Vorsprung hat der 2022 von den Gebrüdern Temme ins Leben gerufene Verein auf den ersten Verfolger BW Huckarde, gegen den man im Oktober den einzigen Punktverlust hinnehmen musste. Auch die dritte Mannschaft (Kreisliga C) und die Damenmannschaft (Bezirksliga) überwintern als Tabellenführer. Im Interview mit FuPa Westfalen spricht Clubchef Maurice Temme über die Hinrunde 2025/26, den Umzug nach Bövinghausen und die sportliche Ausrichtung des Vereins.

FuPa Westfalen: Maurice, deine Mannschaft steht mit sieben Punkten Vorsprung, über 100 geschossenen Toren und nur zwei Verlustpunkten (2:2 bei BW Huckarde) an der Tabellenspitze. Wie fällt dein Fazit zur Winterpause aus? Ist das Team endlich reif für den Aufstieg oder gibt es noch Stellschrauben, an denen ihr drehen wollt? Maurice Temme: Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir auf dem ersten Tabellenplatz stehen.

Das war unser Ziel, das haben wir erreicht. Jetzt noch mit sieben Punkten Vorsprung

in die Rückrunde zu starten, ist natürlich exorbitant gut. Das ist ja auch das, was wir uns unter

dem Strich vorgestellt haben, mit einem gewissen Punktepolster in die Rückrunde zu starten.

Wir haben jetzt noch ein, zwei Verpflichtungen für die Rückrunde getan, die natürlich auch

schon ein bisschen in Richtung neuer Saison dienen. Wir sind auf jeden Fall sehr glücklich,

zufrieden. Wir werden jetzt in der Vorbereitung explizit noch den einen oder anderen Punkt

verbessern. Damit sind wir auf jeden Fall im absoluten Soll. Natürlich wären wir gerne im Pokal noch weitergekommen (Aus in der 2. Runde gegen Bezirksliga-Tabellenführer SV Westrich; Anm. d. Red.) – das wäre vielleicht jetzt noch das i-Tüpfelchen gewesen – aber sonst sind wir sehr zufrieden.

FuPa Westfalen: Welche Unterschiede siehst du in dieser Hinrunde im Vergleich zur letzten Saison?

Maurice Temme: Zuallererst haben wir diese Saison infrastrukturell gar keine Kopfschmerzen mehr. Letzte Saison war es immer so, dass wir da Probleme hatten: Wie sieht es aus mit dem Verkauf am Sonntag? Können wir da jetzt aufbauen oder nicht? Das hat nicht nur die Spieler, sondern alle im Verein aufgeregt und natürlich auch beschäftigt. Diese Saison haben wir natürlich die Möglichkeit, das Vereinsheim zu nutzen. Dadurch ergeben sich natürlich ganz andere Teambuilding-Maßnahmen, wo man dann auch ein bisschen näher zusammenrückt, das ein oder andere Würfelspiel oder Kartenspiel spielt und Spaß zusammen hat.

Dadurch entsteht natürlich dann auch ein richtiges Team. Das waren wir in der vergangenen Saison nicht.

Man muss natürlich sagen, diese Saison, bzw. jetzt in der Hinrunde, machen wir die Tore endlich weg. Das haben wir in der vergangenen Saison leider nicht getan. Gerade in der Rückrunde war es dann extrem schwierig. Auch hohe Ergebnisse einzufahren, das fällt uns diese Saison viel einfacher. Wir trainieren auch explizit die Ballbesitzphase, weil uns das

natürlich auch im Spiel immer wieder am meisten beschäftigt. Wir haben viel Ballbesitz,

kommen sehr viel in eine Zone rein, wo es dann auch gefährlich wird für den Gegner. FuPa Westfalen: Du hast es angesprochen, seit diesem Sommer seid ihr an der Provinzialstraße in Bövinghausen zu Hause. Wie wohl fühlt ihr euch? Welche Veränderungen habt ihr im letzten halben Jahr dort vorgenommen und was soll noch kommen? Maurice Temme: Wir haben dort unsere Heimatstätte endlich gefunden und dürfen das Ganze mit unserem eigenen Namen bestücken, mit der Temme Select Arena. Wir haben mittlerweile dort eine LED-Anzeigetafel gebaut, die dort die Ergebnisse von den Spielen überträgt.

Das sind alles Dinge, die wir vorher auch nicht hatten, genauso wie die eigene Kabine, das

Vereinsheim. Darüber sind wir mega, mega glücklich.

Infrastrukturell geht es uns sehr, sehr gut. Aber für uns ist es auch einfach wichtig, dass der Platz weiterhin so gepflegt ist, wir weitere Sponsorenbanden und Zaunwerbungen dazugewinnen, sodass man wirklich sieht, hier steckt richtig Arbeit drin. Das haben wir jetzt schon geschafft. Von einem sehr kahlen Platz belebt jetzt mit vielen Banden, mit vielen Zaunwerbungen. Das ist richtig, richtig gut, was da bisher passiert ist.

FuPa Westfalen: Blicken wir mal auf die Entwicklung anderer Mannschaften in eurem Verein: Eure neu gegründete dritte Mannschaft führt aktuell die Tabelle der Kreisliga C3 an. Wie ist es euch gelungen, den Club breiter aufzustellen und wo seht ihr eure Reservemannschaften in Zukunft? Maurice Temme: Wir sind natürlich immer offen für Mannschaften, die woanders bei anderen Mannschaften unzufrieden sind, dass man mit denen mal in einen Dialog geht, mit denen kommuniziert. Das war bei der dritten Mannschaft auch so. Die Spieler waren vorher gemeinsam bei einem anderen Verein, haben sich dort nicht wohl gefühlt und haben dann gefragt, ob sie bei uns sich anschließen können. Das funktioniert reibungslos. Das ist eine sehr, sehr tolle Truppe, eine sehr intakte Truppe, sehr organisiert.

Das soll natürlich in Zukunft unser Anlaufpunkt sein für Spieler, die dann eventuell mal aus

einer Verletzungsserie kommen oder Spieler, die von der A-Jugend aus gefördert werden. Das

ist natürlich ganz, ganz wichtig. Man muss an der Stelle noch sagen, dass ich nicht nur im

Trainerteam der ersten Mannschaft bin, sondern auch noch der Trainer der A-Jugend.

Im November habe ich die Mannschaft übernommen. Die Mannschaft hatte zu dem

Zeitpunkt noch keinen einzigen Punkt überhaupt geholt und uns gelungen, direkt im ersten

Spiel das erste Spiel zu gewinnen. Wir wollen über die A-Jugend Spieler ausbilden, sie weiterentwickeln und dann am Ende in den Seniorenbereich bringen. Das ist uns in der letzten Saison sehr gut gelungen. Wir haben aktuell im Kader der ersten Mannschaft drei A-Jugendspieler. Letzte Saison konnten wir auch zwei weitere Spieler aus dem Jugendbereich, im Seniorenbereich anbieten und spielen lassen. Es ist wirklich eine richtig wichtige Aufgabe, die uns allen im Verein bewusst ist. Wir wollen natürlich auch die A-Jugendspieler nutzen, um in Zukunft die Erste, Zweite und Dritte mit Spielern zu versorgen. FuPa Westfalen: Im Juniorenbereich habt ihr bis auf die B- und G-Jugend jeden Jahrgang besetzt, die E- und F-Jugend sogar mit zwei Mannschaften. Warum war es euch so wichtig, die Jugendarbeit zu fördern? Was versprecht ihr euch von der Jugend in Zukunft? Kann man auch hier bald mit höheren Ambitionen rechnen? Maurice Temme: Wir wollen zur neuen Saison alle Jugendmannschaften platzieren. Wir haben schon die D-Jugend, die C-Jugend ist jetzt auch in der zweiten Mannschaft gemeldet, die E- und F-Jugend jeweils auch schon in der zweiten Mannschaft. Wir sind da echt gut aufgestellt, wollen aber zur neuen Saison am besten auch alles doppelt abdecken. Das wird nicht einfach. Das ist aber auch unser Ziel. Wir wollen die kompletten Kapazitäten auf dem Platz ausschöpfen. Hauptaugenmerk ist natürlich, dass wir mit der A-, B- und C-Jugend dann auch die nächstmöglichen Ligen erreichen. Für unsere C-Jugend aktuell ist es noch möglich, aufzusteigen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch ist. Trotzdem sind die ja in der Sonderklasse letztes Jahr schon aufgestiegen. Für uns war wichtig, erstmal diese Saison in die Liga zu halten. Eine B-Jugend und eine A-Jugend würde nächste Saison in der niedrigsten Liga starten, in der Kreisliga B. Da probieren wir natürlich auch sofort den Durchmarsch in die Sonderklasse. Das wird explizit auch das Ziel sein.

Wie gesagt, wir wollen Früchte ernten. Die muss man dann in irgendeiner Weise auch erst säen. Wir probieren an allen Stellen unsere Mitgliederanzahl zu erweitern und dann von dort aus die Talente, die sich bei uns aus dem eigenen Stall entwickeln, in den Seniorenbereich zu befördern.

