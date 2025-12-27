Westfalia Dortmund dreimal Spitzenreiter – "Wir wollen weiter wachsen"

Nachdem das Vorhaben im Frühsommer 2025 gescheitert war, den direkten Durchmarsch in die Bezirksliga zu meistern, stehen die Chancen für Westfalia Dortmund zur Winterpause nicht schlecht, endlich in den überkreislichen Fußball vorzudringen. Sieben Punkte Vorsprung hat der 2022 von den Gebrüdern Temme ins Leben gerufene Verein auf den ersten Verfolger BW Huckarde, gegen den man im Oktober den einzigen Punktverlust hinnehmen musste. Auch die dritte Mannschaft (Kreisliga C) und die Damenmannschaft (Bezirksliga) überwintern als Tabellenführer. Im Interview mit FuPa Westfalen spricht Clubchef Maurice Temme über die Hinrunde 2025/26, den Umzug nach Bövinghausen und die sportliche Ausrichtung des Vereins.
FuPa Westfalen: Maurice, deine Mannschaft steht mit sieben Punkten Vorsprung, über 100 geschossenen Toren und nur zwei Verlustpunkten (2:2 bei BW Huckarde) an der Tabellenspitze. Wie fällt dein Fazit zur Winterpause aus? Ist das Team endlich reif für den Aufstieg oder gibt es noch Stellschrauben, an denen ihr drehen wollt?
Maurice Temme: Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir auf dem ersten Tabellenplatz stehen.
Das war unser Ziel, das haben wir erreicht. Jetzt noch mit sieben Punkten Vorsprung
in die Rückrunde zu starten, ist natürlich exorbitant gut. Das ist ja auch das, was wir uns unter
dem Strich vorgestellt haben, mit einem gewissen Punktepolster in die Rückrunde zu starten.
Wir haben jetzt noch ein, zwei Verpflichtungen für die Rückrunde getan, die natürlich auch
schon ein bisschen in Richtung neuer Saison dienen. Wir sind auf jeden Fall sehr glücklich,
zufrieden. Wir werden jetzt in der Vorbereitung explizit noch den einen oder anderen Punkt
verbessern. Damit sind wir auf jeden Fall im absoluten Soll. Natürlich wären wir gerne im Pokal noch weitergekommen (Aus in der 2. Runde gegen Bezirksliga-Tabellenführer SV Westrich; Anm. d. Red.) – das wäre vielleicht jetzt noch das i-Tüpfelchen gewesen – aber sonst sind wir sehr zufrieden.
FuPa Westfalen: Welche Unterschiede siehst du in dieser Hinrunde im Vergleich zur letzten Saison?
Maurice Temme: Zuallererst haben wir diese Saison infrastrukturell gar keine Kopfschmerzen mehr. Letzte Saison war es immer so, dass wir da Probleme hatten: Wie sieht es aus mit dem Verkauf am Sonntag? Können wir da jetzt aufbauen oder nicht? Das hat nicht nur die Spieler, sondern alle im Verein aufgeregt und natürlich auch beschäftigt. Diese Saison haben wir natürlich die Möglichkeit, das Vereinsheim zu nutzen. Dadurch ergeben sich natürlich ganz andere Teambuilding-Maßnahmen, wo man dann auch ein bisschen näher zusammenrückt, das ein oder andere Würfelspiel oder Kartenspiel spielt und Spaß zusammen hat.
Dadurch entsteht natürlich dann auch ein richtiges Team. Das waren wir in der vergangenen Saison nicht.
Man muss natürlich sagen, diese Saison, bzw. jetzt in der Hinrunde, machen wir die Tore endlich weg. Das haben wir in der vergangenen Saison leider nicht getan. Gerade in der Rückrunde war es dann extrem schwierig. Auch hohe Ergebnisse einzufahren, das fällt uns diese Saison viel einfacher. Wir trainieren auch explizit die Ballbesitzphase, weil uns das
natürlich auch im Spiel immer wieder am meisten beschäftigt. Wir haben viel Ballbesitz,
kommen sehr viel in eine Zone rein, wo es dann auch gefährlich wird für den Gegner.
FuPa Westfalen: Du hast es angesprochen, seit diesem Sommer seid ihr an der Provinzialstraße in Bövinghausen zu Hause. Wie wohl fühlt ihr euch? Welche Veränderungen habt ihr im letzten halben Jahr dort vorgenommen und was soll noch kommen?
Maurice Temme: Wir haben dort unsere Heimatstätte endlich gefunden und dürfen das Ganze mit unserem eigenen Namen bestücken, mit der Temme Select Arena. Wir haben mittlerweile dort eine LED-Anzeigetafel gebaut, die dort die Ergebnisse von den Spielen überträgt.
Das sind alles Dinge, die wir vorher auch nicht hatten, genauso wie die eigene Kabine, das
Vereinsheim. Darüber sind wir mega, mega glücklich.
Infrastrukturell geht es uns sehr, sehr gut. Aber für uns ist es auch einfach wichtig, dass der Platz weiterhin so gepflegt ist, wir weitere Sponsorenbanden und Zaunwerbungen dazugewinnen, sodass man wirklich sieht, hier steckt richtig Arbeit drin. Das haben wir jetzt schon geschafft. Von einem sehr kahlen Platz belebt jetzt mit vielen Banden, mit vielen Zaunwerbungen. Das ist richtig, richtig gut, was da bisher passiert ist.
FuPa Westfalen: Blicken wir mal auf die Entwicklung anderer Mannschaften in eurem Verein: Eure neu gegründete dritte Mannschaft führt aktuell die Tabelle der Kreisliga C3 an. Wie ist es euch gelungen, den Club breiter aufzustellen und wo seht ihr eure Reservemannschaften in Zukunft?
Maurice Temme: Wir sind natürlich immer offen für Mannschaften, die woanders bei anderen Mannschaften unzufrieden sind, dass man mit denen mal in einen Dialog geht, mit denen kommuniziert. Das war bei der dritten Mannschaft auch so. Die Spieler waren vorher gemeinsam bei einem anderen Verein, haben sich dort nicht wohl gefühlt und haben dann gefragt, ob sie bei uns sich anschließen können. Das funktioniert reibungslos. Das ist eine sehr, sehr tolle Truppe, eine sehr intakte Truppe, sehr organisiert.
Das soll natürlich in Zukunft unser Anlaufpunkt sein für Spieler, die dann eventuell mal aus
einer Verletzungsserie kommen oder Spieler, die von der A-Jugend aus gefördert werden. Das
ist natürlich ganz, ganz wichtig. Man muss an der Stelle noch sagen, dass ich nicht nur im
Trainerteam der ersten Mannschaft bin, sondern auch noch der Trainer der A-Jugend.
Im November habe ich die Mannschaft übernommen. Die Mannschaft hatte zu dem
Zeitpunkt noch keinen einzigen Punkt überhaupt geholt und uns gelungen, direkt im ersten
Spiel das erste Spiel zu gewinnen. Wir wollen über die A-Jugend Spieler ausbilden, sie weiterentwickeln und dann am Ende in den Seniorenbereich bringen. Das ist uns in der letzten Saison sehr gut gelungen. Wir haben aktuell im Kader der ersten Mannschaft drei A-Jugendspieler. Letzte Saison konnten wir auch zwei weitere Spieler aus dem Jugendbereich, im Seniorenbereich anbieten und spielen lassen. Es ist wirklich eine richtig wichtige Aufgabe, die uns allen im Verein bewusst ist. Wir wollen natürlich auch die A-Jugendspieler nutzen, um in Zukunft die Erste, Zweite und Dritte mit Spielern zu versorgen.
FuPa Westfalen: Im Juniorenbereich habt ihr bis auf die B- und G-Jugend jeden Jahrgang besetzt, die E- und F-Jugend sogar mit zwei Mannschaften. Warum war es euch so wichtig, die Jugendarbeit zu fördern? Was versprecht ihr euch von der Jugend in Zukunft? Kann man auch hier bald mit höheren Ambitionen rechnen?
Maurice Temme: Wir wollen zur neuen Saison alle Jugendmannschaften platzieren. Wir haben schon die D-Jugend, die C-Jugend ist jetzt auch in der zweiten Mannschaft gemeldet, die E- und F-Jugend jeweils auch schon in der zweiten Mannschaft. Wir sind da echt gut aufgestellt, wollen aber zur neuen Saison am besten auch alles doppelt abdecken. Das wird nicht einfach. Das ist aber auch unser Ziel. Wir wollen die kompletten Kapazitäten auf dem Platz ausschöpfen. Hauptaugenmerk ist natürlich, dass wir mit der A-, B- und C-Jugend dann auch die nächstmöglichen Ligen erreichen. Für unsere C-Jugend aktuell ist es noch möglich, aufzusteigen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch ist. Trotzdem sind die ja in der Sonderklasse letztes Jahr schon aufgestiegen. Für uns war wichtig, erstmal diese Saison in die Liga zu halten. Eine B-Jugend und eine A-Jugend würde nächste Saison in der niedrigsten Liga starten, in der Kreisliga B. Da probieren wir natürlich auch sofort den Durchmarsch in die Sonderklasse. Das wird explizit auch das Ziel sein.
Wie gesagt, wir wollen Früchte ernten. Die muss man dann in irgendeiner Weise auch erst säen. Wir probieren an allen Stellen unsere Mitgliederanzahl zu erweitern und dann von dort aus die Talente, die sich bei uns aus dem eigenen Stall entwickeln, in den Seniorenbereich zu befördern.
FuPa Westfalen: Auch eure Damen sind sehr erfolgreich und stehen an der Tabellenspitze, sodass es aktuell sehr gut aussieht, dass der Durchmarsch aus der B-Liga in die Landesliga gelingt. Was ist das Erfolgsgeheimnis eurer Damen? Wie habt ihr es geschafft, vor allem mit Hinblick auf die rasante Entwicklung des BVB-Frauenfußballs, in Dortmund so eine starke Frauenmannschaft aufzubauen? Wie wichtig ist euch der Ausbau des Frauen- und Mädchenfußballs?
Maurice Temme: Für uns ist der Frauenfußball extrem wichtig. Für uns war ganz klar, als wir den Verein damals gegründet haben: Das, was wir mit den Herren erreichen wollen, den gleichen Weg wollen wir auch mit den Damen einschlagen. Wir sind froh, dass wir an einem so frühen Zeitpunkt eine Kooperation mit Jennifer Eickelmann nutzen konnten, sie als Trainerin für uns gewinnen konnten. Sie macht den Damenbereich als die Schlüsselfigur, zusammen mit Lars Kopka, der bei uns auch im Vorstand ist. Die beiden harmonieren da, verpflichten auch Spielerinnen. Zur neuen Saison ist eine zweite Damenmannschaft geplant, die dann auch der Unterbau der ersten Frauenmannschaft sein soll.
Wir sind gerade dabei, auch Mädchenfußball anzubieten und probieren, uns in Zukunft dort
breiter aufzustellen. Wir schauen dann natürlich auch nach Trainern, aber ich glaube, am
aller wichtigsten ist es am Ende auch, die Spielerinnen zu finden. Das wollen wir nächstes
Jahr auch mit anbieten, weil die Tendenz dahin geht, dass unsere Frauenmannschaft eventuell auch dieses Jahr wieder den Sprung in die nächste höhere Liga schafft. Das ist natürlich das Ziel auch bei der Damenmannschaft. Da geht es nicht um den Klassenhalt. Wenn man da oben so nah dran ist, möchte man natürlich auch den Sack zumachen und aufsteigen.
FuPa Westfalen: Abschließend, welche Jahresvorsätze habt ihr euch mit Westfalia Dortmund gesetzt?
Maurice Temme: Wie gesagt, wollen wir nächstes Jahr zum allerersten Mal in der Geschichte mit allen Jugendmannschaften an den Start gehen. Von G-Jugend bis A-Jugend, alles
besetzt. Das ist uns dieses Jahr leider nicht ganz so gelungen. Aber das ist natürlich ein Jahresvorsatz. Wir wollen aufsteigen mit der 1. Mannschaft, mit der 3. Mannschaft und mit der Damenmannschaft. Wir wollen mit der C-Jugend die Liga halten. Das wird auch gut funktionieren. Wir wollen weiter wachsen. Wir wollen neue Mitglieder generieren. Wir wollen neue Mitglieder im Jugendbereich generieren. Wir sind auch gerade dabei, neue Konzepte zu entwickeln, wie wir noch mehr Aufmerksamkeit gerade im Jugendbereich erlangen. Wir wollen Trainer ausbilden. Wir wollen unsere Infrastruktur noch ein bisschen erweitern, auch wenn wir dieses Jahr schon sehr, sehr viel geschafft haben. Da gibt es immer ein paar Dinge, die man noch verändern und verbessern kann.