Westfalia Dortmund bedient sich in der Landesliga 3

– Foto: Westfalia Dortmund

Der 25-Jährige gilt als vielseitig einsetzbarer Offensivakteur und soll künftig für zusätzliche Durchschlagskraft im Angriff sorgen. Mert kann sowohl im offensiven Mittelfeld als Spielgestalter agieren als auch als hängende Spitze oder im Sturmzentrum eingesetzt werden. Diese Flexibilität war für die Dortmunder Verantwortlichen ein wichtiger Faktor bei der Verpflichtung.

Sportlich macht Mert seit einem Jahr beim SV Brackel 06 auf sich aufmerksam, wo er in der Landesliga regelmäßig zu den auffälligen Spielern in der Offensive zählt. 16 Tore in 29 Landesliga-Partien sind eine deutliche Sprache. Zuvor war er bei Eving Selimiye Spor schon Top-Torjäger in der Kreisliga A und Bezirksliga. Mit seinem Tempo, seiner Technik und seiner Dynamik soll er nun auch beim voraussichtlich künftigen Bezirksligisten eine wichtige Rolle im Angriffsspiel einnehmen.