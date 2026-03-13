Westfalia Dortmund bedient sich in der Landesliga 3

Mit Anil Can Mert verpflichtet Westfalia Dortmund einen offensiv flexibel einsetzbaren Spieler, der aktuell beim SV Brackel 06 in der Landesliga spielt.
Der 25-Jährige gilt als vielseitig einsetzbarer Offensivakteur und soll künftig für zusätzliche Durchschlagskraft im Angriff sorgen. Mert kann sowohl im offensiven Mittelfeld als Spielgestalter agieren als auch als hängende Spitze oder im Sturmzentrum eingesetzt werden. Diese Flexibilität war für die Dortmunder Verantwortlichen ein wichtiger Faktor bei der Verpflichtung.
Sportlich macht Mert seit einem Jahr beim SV Brackel 06 auf sich aufmerksam, wo er in der Landesliga regelmäßig zu den auffälligen Spielern in der Offensive zählt. 16 Tore in 29 Landesliga-Partien sind eine deutliche Sprache. Zuvor war er bei Eving Selimiye Spor schon Top-Torjäger in der Kreisliga A und Bezirksliga. Mit seinem Tempo, seiner Technik und seiner Dynamik soll er nun auch beim voraussichtlich künftigen Bezirksligisten eine wichtige Rolle im Angriffsspiel einnehmen.
Der 2. Vorsitzende Kevin Temme hatte den Neuzugang bereits länger im Blick. „Mert war ein Wunschspieler auf unserem Zettel. Er ist technisch stark und sehr dynamisch, gerade für unser Spiel. Er passt perfekt in unser System und wir freuen uns sehr auf ihn“, erklärt Temme zur Verpflichtung.
Der 1. Vorsitzende Maurice Temme sagt gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten": „Anil wollte sich verändern. Wir trainieren einmal weniger als Brackel. Er hat sich vieles angehört, von der Westfalenliga bis Bezirksliga. Er hat aber Bock auf uns und kann sich mit unserer Vision identifizieren. Auch unsere Infrastruktur und Trainingsqualität haben ihn überzeugt."