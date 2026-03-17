Westfalia Dortmund: Aufstieg macht Landesliga-Neuzugang möglich 25-jähriger Leistungsträger des SV Brackel gibt langjährigen Abwerbeversuchen nach von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Trainer Jan Knust mit Malcolm Ferro. – Foto: Westfalia Dortmund

Der sich anbahnende Bezirksliga-Aufstieg von Westfalia Dortmund bringt Transfers mit sich, die zu Kreisliga-Zeiten noch nicht möglich waren. Malcolm Ferro (25) spielt seine gesamte Laufbahn bislang beim Landesligisten SV Brackel 06 und ist ab Sommer bereit, mit der Westfalia die ambitionierten Aufgaben anzugehen.

108 Landesliga-Partien hat der offensive Flügelspieler absolviert, der zudem aber auch als Stürmer im geplanten 3-5-2-System spielen kann. Seine fußballerische Ausbildung erhielt Ferro in der Jugend beim FC Brünninghausen, Westfalia Herne und dem Hombrucher SV. „Wir wollten ihn schon die ganze Zeit zu uns holen. Weil wir nicht überkreislich gespielt haben, hatte es aber noch keine Rolle für ihn gespielt“, verrät Vereinsgründer Maurice Temme in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten".

Kevin Temme sagt: „Mit Malcolm wechselt ein Spieler zu uns, den Maurice und ich schon bei Westfalia Herne als B-Jugendspieler trainiert haben. Damals war er schon richtig stark, Stammspieler, total schnell und ein echter Kämpfer. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ab der nächsten Saison wieder zusammenarbeiten." Maurice Temme plant, in der kommenden Saison den Durchmarsch in die Landesliga in Angriff zu nehmen: "Unsere Kaderplanung ist noch nicht zu Ende. Wir haben mit allen Top-Spielern in unseren Reihen verlängert und werden weitere Spieler präsentieren. Wir wollen in die Bezirksliga aufsteigen und den nächsten Schritt gehen."