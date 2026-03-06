Westfalia Dortmund angelt sich erfahrenen Routinier aus Horsthausen

Niemand zweifelt daran, dass Westfalia Dortmund diesen Sommer den Aufstieg in die Bezirksliga schafft. Ungeschlagen thront der erst im Jahre 2022 von Ex-Oberliga-Akteur Maurice Temme gegründete Verein an der Spitze der Kreisliga A1 Dortmund.
Der weitere Durchmarsch steht auf der Agenda. Um auch im überkreislichen Fußball sofort eine gute Rolle spielen zu können, wurde ein Routinier der SpVgg Horsthausen verpflichtet. Der 31-jährige Michael Borin, in der jüngsten Vergangenheit besser unter dem Nachnamen Lier bekannt, schließt sich zur Spielzeit 2026/27 den ambitionierten Dortmundern an.
Borin hat fast durchgängig seit 2011 die Fußballschuhe für den Herner Verein geschnürt, mit dem er aus der Bezirksliga in die Westfalenliga aufgestiegen ist. Seit vielen Jahren gehört der Offensivmann zum erweiterten Stamm und hat in der sechsthöchsten Spielklasse 37 Partien absolviert.
"Michael ist bekannt für seine Technik und Schnelligkeit. Mit seiner Erfahrung wird er uns gerade in der Offensive enorm weiterhelfen“, so Vorstandsmitglied Kevin Temme.