Westfalia Dortmund angelt sich erfahrenen Routinier aus Horsthausen

– Foto: Westfalia Dortmund

Niemand zweifelt daran, dass Westfalia Dortmund diesen Sommer den Aufstieg in die Bezirksliga schafft. Ungeschlagen thront der erst im Jahre 2022 von Ex-Oberliga-Akteur Maurice Temme gegründete Verein an der Spitze der Kreisliga A1 Dortmund.

Der weitere Durchmarsch steht auf der Agenda. Um auch im überkreislichen Fußball sofort eine gute Rolle spielen zu können, wurde ein Routinier der SpVgg Horsthausen verpflichtet. Der 31-jährige Michael Borin, in der jüngsten Vergangenheit besser unter dem Nachnamen Lier bekannt, schließt sich zur Spielzeit 2026/27 den ambitionierten Dortmundern an.