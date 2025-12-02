Westfalia Anholt zittert sich zum 4:3-Heimsieg gegen Pfalzdorf

Westfalia Anholt hat am 15. Spieltag der Bezirksliga 4 einen wichtigen Heimsieg eingefahren. In einer torreichen Begegnung setzte sich die Mannschaft von Trainer David Kraft mit 4:3 (2:0) gegen den VfB Alemannia Pfalzdorf durch.

Schon in der ersten Halbzeit zeigte sich Anholt kaltschnäuzig vor dem Tor. Til Spiegelhoff brachte die Hausherren nach 29 Minuten mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Michel Duesing nach, nachdem die flache Hereingabe von Tugay Haberci den Stürmer fand – 2:0 (45.+1). Doch direkt nach Wiederanpfiff antworteten die Gäste: Dominik van Baal nutzte einen Fehler in der Anholter Defensive und stellte auf 2:1 (46.). Anholt schüttelte sich kurz – und setzte dann selbst wieder Nadelstiche. Spiegelhoff schraubte das Ergebnis per Foulelfmeter auf 3:1 (56.), ehe er nach einem Querpass von Haberci auch noch das 4:1 (65.) markierte und damit seinen Dreierpack schnürte.

Doch statt das Spiel kontrolliert zu Ende zu bringen, brachte Anholt die Erps-Elf wieder ins Spiel. Erst traf Jamie Caspers frei vor dem Tor zum 4:2 (73.), dann staubte Luca Eikemper nach einem Eckball zum 4:3 (77.) ab. In den letzten Minuten drückte Pfalzdorf auf den Ausgleich und hatte in der 81. Minute durch Caspers die Riesenchance zum 4:4 – sein Abschluss flog jedoch über das Tor. Am Ende rettete Anholt den Sieg mit Mühe über die Zeit.

Sportclub Trainer Kraft erklärte nach dem Spiel: „Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht und zum richtigen Zeitpunkt unsere Tore erzielt. Zwischenzeitlich haben wir nach dem 2:1 Glück, dass wir nicht den Ausgleich kassieren. Dann müssen wir aber auch sagen, dass wir es sehr effizient machen bis zum 4:1. Trotzdem machen wir den Gegner durch individuelle Fehler unnötig wieder stark und können am Ende froh sein, in der Schlussphase nicht noch das 4:4 zu bekommen. Wir nehmen die Punkte aber gerne mit und wollen vor Weihnachten noch möglichst viele Punkte einfahren, um eine besinnliche Weihnachtszeit zu haben.“

Westfalia Anholt – Alemannia Pfalzdorf 4:3

Westfalia Anholt: Geven, Schirrmacher, Schirrmacher, Buscher (86. Haliti), Versteegen, Bergerfurth, Maksuti (78. Paus), Duesing, Haberci, Müller, Spiegelhoff

Alemannia Pfalzdorf: Eckermann, Voß, Hoffmann, Völpert, Völpert, van Baal (83. Renkens), Mildenberger, Helmus (69. Eikemper), Stratemann, Saat (69. Caspers), Emmers

Tore: 1:0 Spiegelhoff (29.), 2:0 Duesing (45.+1), 2:1 van Baal (46.), 3:1 Spiegelhoff (56. Foulelfmeter), 4:1 Spiegelhoff (65.), 4:2 Caspers (73.), 4:3 Eikemper (77.)

Die Spiele bis zur Winterpause

16. Spieltag

Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SV Rindern - VfL Rhede

So., 07.12.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Kevelaerer SV

So., 07.12.25 14:15 Uhr Viktoria Goch II - Hamminkelner SV

So., 07.12.25 14:15 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Westfalia Anholt

So., 07.12.25 14:15 Uhr Borussia Veen - TuS Xanten

So., 07.12.25 14:15 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TSV Weeze

So., 07.12.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 07.12.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Stenern

So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Haldern - SGE Bedburg-Hau



17. Spieltag

Fr., 12.12.25 20:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Blau-Weiß Dingden II

Fr., 12.12.25 20:00 Uhr TSV Weeze - SV Haldern

Fr., 12.12.25 20:00 Uhr Hamminkelner SV - SV Rindern

Sa., 13.12.25 16:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Borussia Veen

So., 14.12.25 14:00 Uhr TuS Xanten - DJK Twisteden

So., 14.12.25 14:15 Uhr Westfalia Anholt - Viktoria Goch II

So., 14.12.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 14.12.25 15:00 Uhr TuS Stenern - Alemannia Pfalzdorf

So., 14.12.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Sportfreunde Broekhuysen

