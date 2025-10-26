Westfalia Anholt und BW Dingden II trennen sich 3:3

Was für ein spannendes Spiel! Westfalia Anholt und BW Dingden Il trennten sich in der Bezirksliga Gruppe 4 nach intensiven 90 Minuten mit einem 3:3-Unentschieden - ein Ergebnis, das beiden Teams zwar einen Punkt bringt, aber wohl keiner Mannschaft so richtig zufriedenstellen dürfte.

Die Gäste aus Dingden erwischten den deutlich besseren Start. Schon in der 11. Minute brachte Jan-Niklas Haffke seine Farben nach einem Abpraller mit 0:1 in Führung. Nur wenige Minuten später legte derselbe Spieler nach (27.), als Anholts Defensive nach einem Freistoß die Orientierung verlor – 0:2.

Doch nach dem Seitenwechsel zeigte die Westfalia eine starke Reaktion. Kapitän Nick Schirrmacher brachte sein Team in der 52. Minute wieder heran. Nur sieben Minuten später (59.) sorgte Luca Müller mit einem sehenswerten Distanzschuss für den 2:2-Ausgleich. Die Freude währte jedoch nur kurz: Tobias Görkes traf in der 61. Minute zur erneuten Dingdener Führung (2:3).

Doch Anholt kämpfte unermüdlich weiter – und wurde belohnt. In der 75. Minute gelang Tugay Haberci nach starker Vorarbeit von Müller der umjubelte 3:3-Ausgleich. In der Schlussphase hatten beide Teams noch den Sieg auf dem Fuß: Dingden vergab eine hundertprozentige Konterchance, während Anholt in der Nachspielzeit nur die Latte traf.

Nichts für schwache Nerven

Westfalia-Trainer David Kraft zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Mein Team hat heute eine richtig gute Moral gezeigt. Wir sind sehr schlecht ins Spiel gestartet, haben uns aber immer wieder reingekämpft und zweimal den Ausgleich erzielt. In der Schlussphase hätte Dingden das Spiel genauso gut gewinnen können wie wir selbst – sie haben einen Konter nicht gut ausgespielt und wir treffen nur das Aluminium. Das Spiel hatte heute ein absolutes Bezirksliga-Niveau und war definitiv nichts für schwache Nerven oder Zuschauer mit Herzproblemen – die Spannung war in jeder Phase enorm.“