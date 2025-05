Westfalia Anholt ist Bezirksligist, Vardingholt in der Schwebe

So lief der Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt

Am Ende reichte Westfalia Anholt ein Unentschieden gegen den VfR Mehrhoog, um den zweiten Platz in der Kreisliga A Rees-Bocholt zu sichern, der zugleich zum Aufstieg in die Bezirksliga berechtigt. Dabei begann der Spieltag gar nicht nach dem Geschmack der Anholter: Dominik Szalek brachte die Gäste mit einem Doppelschlag rasch mit 2:0 in Front. Til Spiegelhoff traf ebenfalls doppelt und sorgte so für die Punkteteilung. Tabellarisch wäre das gar nicht mehr notwendig gewesen, da Verfolger DJK Rhede eine derbe 1:6-Klatsche gegen die zweite Mannschaft aus Lowick kassierte und sich damit selbst aus dem Rennen katapultierte.

Während bei der Westfalia die Korken knallten und der Aufstieg rauschend gefeiert wurde, gab es bei Grün-Weiß Vardingholt nur lange Gesichter. Sicher abgestiegen ist der Verein zwar immer noch nicht, aber die Ausgangslage hat sich drastisch verschlechtert. Nur wenn der TV Voerde nicht direkt oder über die Relegation absteigt, hält Vardingholt die Klasse. Der TVV hat nun im Duell mit dem direkten Konkurrenten FC Sterkrade 72 mit 1:4 den Kürzeren gezogen und drei Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Den könnten sich womöglich sogar drei Mannschaften teilen, sodass Voerde, Sterkrade und Fortuna Bottrop in einer Entscheidungsrunde zunächst den Relegationsteilnehmer ermitteln müssten, ehe selbige dann über die Bühne geht. Somit ist es möglich, dass Vardingholt womöglich erst weit im Juni weiß, in welcher Liga sie in der kommenden Saison spielen.

Auftakt am Samstag

Hamminkelner SV - SC TuB Mussum