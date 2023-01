Westfalia Anholt II will effektiver werden Kreisliga B Gruppe 1: Der Mannschaft von Trainer André Testroet gelang lediglich ein Treffer im Schnitt.

Dennoch hat die Testroet-Elf mittlerweile sieben Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz, belegt aber derzeit den möglichen Relegationsrang. „Da möchten wir in der Rückrunde so schnell wie möglich runter, denn wir wollen nicht auch noch auf die Bezirksliga gucken und nicht noch zittern müssen. Gut ist, dass die Mannschaften sehr eng zusammenliegen und der Kontakt zum Mittelfeld noch da ist.“

Das erste Erfolgserlebnis gelang der Anholter Reserve dann im Auswärtsspiel bei Eintracht Emmerich, als man sich einen Punkt erkämpfen konnte. Anschließend holten die Schwarz-Weißen vier Zähler aus zwei Spielen und sahen sich in der Saison angekommen. „Ab September hatten wir eine Phase, wo wir einige Punkte geholt haben. Da hatten wir dann endlich mal alle Leute von unserem Stammpersonal an Bord. Leider haben wir ein Stück weit gegen die falschen Gegner gepunktet. Bitter sind zum Beispiel das Remis bei Eintracht Emmerich und die Niederlage gegen den SV Haldern II, da das beides direkte Konkurrenten sind. Daher bin ich nur bedingt zufrieden.“

Nach einem schwierigen Saisonstart hat die Reserve des SC Westfalia Anholt in der Kreisliga B zumindest ein wenig in die Spur gefunden. Die ersten vier Partien der Spielzeit 2022/23 verlor die Mannschaft von André Testroet allesamt bei einem Torverhältnis von 0:21 Treffern. „Vor allem zu Beginn hatten wir einige Probleme, da wir viele Leute im Urlaub oder ähnliches hatten“, so Testroet.

Bei diesem Vorhaben wird Niklas Bruns nicht mehr dabei sein. Der Angreifer hat sich erneut eine Knieverletzung zugezogen und wird seine Laufbahn beenden. „Es sind keine Veränderungen geplant, denn wenn alle da sind, haben wir eine gute Mannschaft. Problematisch wird es, wenn wieder einige Akteure fehlen. Zwar können wir dann auf einige Hobbyspieler zurückgreifen, diese haben aber auch nicht immer Zeit“, hofft Testroet, dass seine Mannschaft nun von Verletzungen und andren Dingen verschont bleibt.

Zudem konnte die Westfalia-Reserve erst 20 Treffer erzielen. Daran möchte Testroet in der Wintervorbereitung arbeiten, weiß aber auch, dass es schwierig wird. „Aktuell haben wir nur einen Treffer im Schnitt erzielt. Das ist zu wenig und da müssen wir was dran ändern. Aber wir haben derzeit auch nur einen Stürmer im Kader, was die Sache nicht einfacher macht. Und wenn wir uns schon wenige Chancen kreieren, dann müssen wir diese effektiver nutzen“, so der Anholter Trainer, der seinen Vertrag bisher noch nicht verlängert hat.

„Ich weiß nicht, wie der Verein denkt, ich von meiner Seite würde gerne weitermachen und denke, dass wenn der Verein das auch möchte, wir uns schnell einigen können.“