Westfalia Anholt feiert knappen Heimsieg gegen den TSV Weeze

Mann des Tages war Finn Filip Spiekers, der in der 63. Spielminute das entscheidende Tor erzielte. Trotz zahlreicher Möglichkeiten verpasste es die Westfalia, die Führung auszubauen. Die größte Gelegenheit vergab Pierre Weyerhorst, der in der Nachspielzeit einen Strafstoß verschoss. Über weite Strecken der Partie präsentierte sich Westfalia Anholt spielerisch überlegen und erspielte sich die klareren Chancen. Dennoch blieb es bis zum Schluss spannend.

Übungsleiter mit positivem Feedback

Trainer David Kraft zeigte sich nach Abpfiff zufrieden: „Am Ende denke ich, dass der Sieg absolut verdient ist. In der ersten Hälfte war es noch ein ausgeglichenes Spiel, doch in der zweiten Halbzeit hatten wir ein klares Chancenplus und haben uns den Sieg verdient. Das Einzige, was mich aktuell ärgert ist, dass wir es nicht schaffen, ein Spiel früher zu entscheiden. Trotzdem bin ich stolz auf die Mannschaft. Als Aufsteiger kann man nicht meckern, wenn man nach fünf Spieltagen neun Punkte auf dem Konto hat.“