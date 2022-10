Westfalens Großstädte: Münster (Teil 4) Nach Bayern ist der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) der mitgliederstärkste Landesverband in Deutschland.

Vollständiger Name: Ballsportverein Roxel e. V.

Erfolge: Durchmarsch von 2017 bis 2020 von der Bezirksliga in die Westfalenliga, Kreispokalsieger 2016

Vollständiger Name: Sportclub Westfalia Kinderhaus 1920 e. V.

Erfolge: Aufstiege in die Verbandsliga bzw. Westfalenliga 1981, 1988, 2006 und 2011, Kreispokalsieger 2014, 2011, 2007, 2006

Geschichte: Der heutige Verein ist im Jahre 1934 aus einer Fusion der Vereine DJK BW Hiltrup und TV Hiltrup. Der Verein „DJK Blau-Weiß Hiltrup“ wurde im Jahr 1920 gegründet. Wegen der zwangsweisen Auflösung durch die Nazis haben sich die Fußballer im Jahr 1934 dem im Jahr 1930 gegründeten „Turnverein Hiltrup“ anschlossen, so dass der heutige Verein entstand. Warum man sich nicht auf die Tradition seit 1920 beruft, ist nicht überliefert.

Vollständiger Name: Turn- und Sportverein Hiltrup 1930 e. V.

Erfolge: erstmaliger Aufstieg in die Westfalenliga 2010, Aufstiege in die Oberliga Westfalen 2012, 2018 und 2022, Kreispokalsieger 2022, 2017, 2015, 2013, 2012, 2010

Vollständiger Name: 1. Fußball-Club Gievenbeck 1949 e.V.

Geschichte: Der Verein wurde im Jahr 1906 als „Fußballclub Preußen Münster“ gegründet. Im Jahr 1921 erfolgte die Umbenennung in den heutigen Vereinsnamen.

Vollständiger Name: Sportclub Preußen 06 e. V. Münster

Erfolge: Aufstiege in die Westfalenliga 2012 und 2016

Platz 6 - Concordia Albachten

Ligazugehörigkeit 2022/23: Landesliga (Level 7)

Vollständiger Name: Sportverein Concordia Albachten 1955 e. V.

Gründungsjahr: 1955

Vereinsfarben: Rot-Schwarz-Weiß

Geschichte: Der Verein wurde im Jahr 1955 als „DJK Concordia Albachten“ gegründet. Im Jahr 1991 erfolgte die Umbenennung in den heutigen Vereinsnamen. Der sportliche Ursprung lag in der Gründung des Vereins „DJK Siegfried“ im Jahr 1930. Aufgrund des DJK-Verbots der Nazis wurde der Verein im Jahr 1933 aufgelöst. Im Jahr 1947 kam es nach Ende des zweiten Weltkriegs zur Gründung des Sportvereins „Rot-Weiß Albachten“, der sich aufgrund eines kuriosen Zwischenfalls im Jahr 1951 auflöste, da die Sportversicherung die Übernahme der Behandlungskosten für einen Beinbruch eines Spielers verweigerte. Es folgte bis zum Jahr 1955 eine Zeit der Ungewissheit, in der nie eine Einigung über eine Neugründung eines Sportvereins erzielt werden konnte.

Erfolge: erstmaliger Aufstieg in den überkreislichen Fußball (Bezirksliga) 2019, Aufstieg in die Landesliga 2022

Platz 7 - Borussia Münster

Ligazugehörigkeit 2022/23: Bezirksliga (Level 8)

Vollständiger Name: Sportverein DJK Borussia 07 Münster e. V.

Gründungsjahr: 1907

Vereinsfarben: Rot-Weiß

Geschichte: Der heutige Verein hat seinen Ursprung im Jahr 1907, als es zu einer Vereinsgründung katholischer Sportler kam. Diese schlossen sich nach Ende des ersten Weltkriegs im Jahr 1920 in dem neugegründeten DJK-Verband zusammen und nahmen die Aktivitäten als Sportabteilungen „Jung-Siegfried“ und „Münster-Süd“ wieder auf. Diese schlossen sich im Jahr 1927 unter dem heutigen Vereinsnamen zusammen. Nach der zwangsweisen Auflösung des DJK-Verband im Jahr 1933 musste der Spielbetrieb eingestellt werden. Nach Ende des zweiten Weltkriegs kam es im Jahr 1946 zur Wiedergründung des heutigen Vereins.

Erfolge: Durchmarsch von 2018 bis 2020 von der Kreisliga A in die Landesliga

Platz 8 - SC Münster 08

Ligazugehörigkeit 2022/23: Bezirksliga (Level 8)

Vollständiger Name: Sportclub Münster 08 e. V.

Gründungsjahr: 1908

Vereinsfarben: Gelb-Rot-Weiß

Geschichte: Der heutige Verein ist im Jahr 1919 aus einer Fusion der Vereine SC Westfalen Münster und SC Hohenzollern Münster entstanden. Der „Sportclub Westfalen Münster“ ist im Jahr 1908 gegründet worden, der „Sportclub Hohenzollern Münster“ im Jahr 1910.

Erfolge: Aufstiege in die Landesliga 1994, 2009 und 2015, insgesamt 15 Jahre Landesliga-Zugehörigkeit, bereits 50er- und 60er-Jahre in der Landesliga gewesen (damals Level 3 bzw. 4), Kreispokalsieger 2018

Platz 9 - VfL Wolbeck

Ligazugehörigkeit 2022/23: Bezirksliga (Level 8)

Vollständiger Name: Verein für Leibesübungen Wolbeck e. V.

Gründungsjahr: 1910

Vereinsfarben: Blau-Weiß

Geschichte: Der Verein wurde im Jahr 1910 unter dem Namen „Westfalia Wolbeck“ gegründet. Im Zuge der Gleichschaltung ab dem Jahr 1933 durch die Nazis verlor der Verein seine eigenständige Existenz. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde der Verein im Jahr 1945 unter dem heutigen Vereinsnamen neugegründet.

Erfolge: Aufstieg in die Landesliga 2009

Platz 10 - SV BW Aasee

Ligazugehörigkeit 2022/23: Bezirksliga (Level 8)

Vollständiger Name: Sportverein Blau-Weiß Aasee e. V.

Gründungsjahr: 1972

Vereinsfarben: Blau-Weiß

Geschichte: Der Verein wurde im Jahr 1972 gegründet.

Erfolge: erstmaliger Aufstieg in den überkreislichen Fußball (Bezirksliga) 2016

Mit DJK GW Gelmer (Bezirksliga, Level 8) spielt aktuell nur ein weiterer Münsteraner Verein im überkreislichen Fußball.

Hinweis: Das Ranking richtet sich nach der Abschlussplatzierung der Saison 2021/22.