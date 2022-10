Westfalens Großstädte: Gelsenkirchen (Teil 5) Nach Bayern ist der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) der mitgliederstärkste Landesverband in Deutschland.

Erfolge: Aufstiege in die Westfalenliga 2014 und 2018

Geschichte: Der Verein wurde im Jahr 1908 als „DJK SV Horst-Emscher 08" gegründet. Dieser wurde im Jahr 1934 durch die Nazis aufgelöst und im Jahr 1946 wieder gegründet. Zur Saison 2001/02 wurde der Bestandteil „DJK" gestrichen und es erfolgte die Umbenennung in den heutigen Vereinsnamen.

Vollständiger Name: Sportverein Horst-Emscher 08 e. V.

Erfolge: Aufstieg in die Verbandsliga 2003, Verbandsliga-Zugehörigkeit von 2003 bis 2008

Geschichte: Der Verein ist im Jahr 1964 aus einer Fusion der Vereine BV Buer und DJK Sportfreunde Buer entstanden. Der „Ballspielverein Buer" wurde im Jahr 1907 gegründet. In der Zeit des zweiten Weltkriegs gab es eine kurzfristige Fusion mit Westfalia Buer zum FC Buer, die jedoch nach Kriegsende wieder aufgelöst wurde. Der Verein „DJK Sportfreunde Buer" wurde im Jahr 1928 gegründet und im Jahr 1934 von den Nazis zwangsweise aufgelöst. Die Wiedergründung dürfte nach Kriegsende geschehen sein, ist jedoch nicht überliefert.

Vollständiger Name: Spiel- und Sportvereinigung Buer 07/28 e. V.

Erfolge: Aufstieg in die Westfalenliga 2015, seit 2015 durchgehend Westfalenligist, Kreispokalsieger 2022, 2020, 2019, 2018

Vollständiger Name: Yunus Emre Genclik Hassel 1993 e. V.

Geschichte: Der Verein wurde im Jahr 1904 als "Westfalia Schalke" gegründet. Im Jahr 1912 schloss sich der Verein dem "Schalker Turnverein" (von 1877) an, da dieser bereits dem Westdeutschen Spielverband angehörte, und bildete eine eigenständige Fußballabteilung. Nachdem der erste Weltkrieg den Spielbetrieb lahmlegte, schlossen sich Westfalia Schalke und der Schalker TV nach Kriegsende im Jahr 1919 endgültig zum "Turn- und Sportverein Schalke" zusammen. Mit der "Reinlichen Scheidung" im Jahr 1924 verselbständigte sich die Fußballabteilung unter dem heutigen Vereinsnamen und aus den vorherigen Vereinsfarben Rot-Gelb wurde Blau-Weiß.

Vollständiger Name: Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V.

Vollständiger Name: Erler Spielverein 08 e. V.

Gründungsjahr: 1908

Vereinsfarben: Grün-Weiß

Geschichte: Der Verein wurde im Jahr 1907 ins Leben gerufen und trat ein Jahr später als „Ballspielverein Buer-Erle" dem Westdeutschen Spielverband bei. Im Jahr 1909 schloss man sich dem „Turnklub Erle" an. Doch schon im Jahr 1911 machte sich die Fußballabteilung als BV Buer-Erle wieder eigenständig. Im Jahr 1919 erfolgte die Umbenennung in den heutigen Vereinsnamen. Von 1938 bis 1945 bestand eine Zwangsfusion mit dem „Turnverein Erle" und „Spiel und Sport Erle" unter dem Vereinsnamen „Spiel- und Turnverein Erle", die jedoch nach Ende des zweiten Weltkriegs wieder aufgelöst wurde.

Erfolge: Landesliga- bzw. Verbandsligazugehörigkeit von 1954 bis 1969, 1971 bis 1973 und 1974 bis 1978 (damals Level 3)

Platz 6 - Viktoria Resse

Ligazugehörigkeit 2022/23: Bezirksliga (Level 8)

Vollständiger Name: Fußballverein Viktoria Resse 75 e. V.

Gründungsjahr: 1975

Vereinsfarben: Gelb-Schwarz

Geschichte: Der Verein wurde im Jahr 1975 gegründet.

Erfolge: Aufstieg in die Westfalenliga 2017

Platz 7 - SV Gelsenkirchen-Hessler

Ligazugehörigkeit 2022/23: Bezirksliga (Level 8)

Vollständiger Name: Sportverein Gelsenkirchen‐Hessler 06 e.V.

Gründungsjahr: 1906

Vereinsfarben: Blau-Weiß

Geschichte: Der Verein wurde im Jahr 1906 als "SV Heßler 06" gegründet. Im Jahr 1922 folgte folgte die Umbenennung in "Sportverein 06 Gelsenkirchen". Im Jahr 1927 spalteten sich die Turner und Handballer als "Turnverein Gelsenkirchen-Heßler" ab. Im Jahr 1934 kam es zur Zwangsfusion mit dem Werksportverein der Zeche Wilhelmine Victoria zum "Werksportverein Wilhelmine-Viktoria 06 Gelsenkirchen". Nach Ende des 2. Weltkriegs fusionierten der Werksportverein und der Turnverein im Jahr 1945 zum "Turn- und Sportverein Gelsenkirchen-Heßler". Bereits 1949 spalteten sich Turner und Handballer wieder ab und der Restverein nahm den Namen SV 06 Gelsenkirchen wieder an. Im Jahr 1989 kam es zur Umbenennung in den heutigen Vereinsnamen.

Erfolge: Landesliga-Zugehörigkeit 1981 bis 1989 (Level 5)

Platz 8 - SC Hassel

Ligazugehörigkeit 2022/23: Bezirksliga (Level 8)

Vollständiger Name: Sportclub Buer-Hassel 1919 e. V.

Gründungsjahr: 1919

Vereinsfarben: Grün-Weiß

Geschichte: Der Verein wurde im Jahr 1919 als „Ballspielverein Hassel“ gegründet. Im Jahr 1920 erfolgte die Umbenennung in den heutigen Vereinsnamen. Von 1937 bis 1942 bestand eine Zwangsfusion mit dem „Werkssportverein Bergmannsglück“ unter dem Namen „Ballsportgemeinschaft Bergmannsglück Hassel“, die jedoch wieder aufgelöst wurde.

Erfolge: Verbandsliga-Zugehörigkeit 1969 bis 1974 (Level 3), Oberliga-Zugehörigkeit 1987 bis 1991 (Level 3), zuletzt Oberliga Westfalen 2016 bis 2018, Kreispokalsieger 2017, 2016, 2015, 2014

Platz 9 - FSM Gladbeck

Ligazugehörigkeit 2022/23: Bezirksliga (Level 8)

Vollständiger Name: Freie Sportmannschaft Gladbeck 2015 e. V.

Gründungsjahr: 2015

Vereinsfarben: Rot-Weiß

Geschichte: Der Verein wurde im Jahr 2015 gegründet.

Erfolge: Aufstieg in die Bezirksliga 2022

Weitere Gelsenkirchener Vereine sind derzeit nicht mehr im überkreislichen Fußball vertreten. Die SpVgg Erle und Westfalia 04 Gelsenkirchen stiegen in der Saison 2021/22 in die Kreisliga A ab.

Hinweis: Das Ranking richtet sich nach der Abschlussplatzierung der Saison 2021/22.