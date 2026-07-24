Westfalenpokal-Liveticker zum Nachlesen: Gütersloh schlägt Wiedenbrück

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Zwei Regionalligisten müssen im Westfalenpokal in der 1. Runde gegeneinander treten. Der FC Gütersloh und der SC Wiedenbrück haben sich auf ein frühzeitiges Duell vor dem Meisterschaftsstart geeinigt und spielen am heutigen Freitagabend im Ohlendorf Stadion im Heidewald. Der Anstoß erfolgt um 19 Uhr.

Die Gastgeber gehen sicherlich leicht favorisiert in das OWL-Derby, nachdem die Gäste in der vergangenen Saison sportlich in die Oberliga abgestiegen waren, aber durch den Zwangsabstieg der Düsseldorfer U23 doch noch den Klassenerhalt feiern durften.