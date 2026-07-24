Westfalenpokal-Liveticker zum Nachlesen: Gütersloh schlägt Wiedenbrück

Zwei Regionalligisten müssen im Westfalenpokal in der 1. Runde gegeneinander treten. Der FC Gütersloh und der SC Wiedenbrück haben sich auf ein frühzeitiges Duell vor dem Meisterschaftsstart geeinigt und spielen am heutigen Freitagabend im Ohlendorf Stadion im Heidewald. Der Anstoß erfolgt um 19 Uhr.
Die Gastgeber gehen sicherlich leicht favorisiert in das OWL-Derby, nachdem die Gäste in der vergangenen Saison sportlich in die Oberliga abgestiegen waren, aber durch den Zwangsabstieg der Düsseldorfer U23 doch noch den Klassenerhalt feiern durften.
Liveticker zum Nachlesen:
FC Gütersloh – SC Wiedenbrück 2:0 (1:0)
FC Gütersloh: Jarno Peters, David Winke, Fynn Arkenberg, Kevin Hingerl, Justin Lukas, Aleksandar Kandic (62. Jan-Lukas Liehr), Patrik Twardzik, Erik Lanfer (89. Len Wilkesmann), Björn Rother, Julius Langfeld (84. Paolo Maiella), Niklas Frese (62. Phil Beckhoff) - Trainer: Julian Hesse
SC Wiedenbrück: Lukas Kasparek, Charalampos Chantzopoulos, Maik Amedick, Joschka Kroll (72. Leon Kayser), Julius Bochmann (82. Tom Krüger), Tim Geller (61. Niklas Szeleschus), Marius Zentler, Max Ritter, Saban Kaptan (82. Simeon Tsanev), Davud Tuma (72. Janis Seiler), Sebastian Mai - Trainer: Dominik Sammer
Schiedsrichter: Nils Hasse
Zuschauer: 1823
Tore: 1:0 Kevin Hingerl (23.), 2:0 Julius Langfeld (78.)