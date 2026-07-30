Westfalenpokal-Liveticker zum Nachlesen: Bezirksligist in Runde 2

Eine fast perfekte Rückrunde bescherte dem TuS GW Pödinghausen letztlich die souveräne Meisterschaft in der Bezirksliga Staffel 1 vor dem BV Stift Quernheim und der SG FA Herringhausen/Eickum. Nun treffen sich die SG und der TuS schon früh in der 1. Runde des Westfalenpokals wieder.
Man darf gespannt sein, ob der Herforder Kreispokalsieger, der nun eine Klasse tiefer spielt, den letztjährigen Konkurrenten ärgern kann. Herringhausen/Eickum spielte in der Vorbereitung gegen keinen klassenhöheren Gegner und verlor dementsprechend wenig überraschend kein einziges Mal.
Pödinghausen verlor die "Generalprobe" am vergangenen Wochenende gegen Bezirksligist VfB Fichte Bielefeld mit 1:3, überzeugte aber zuletzt auch gegen Westfalenligist SV Rödinghausen II mit einen 4:0-Erfolg.
FuPa Westfalen ist heute Abend im ausführlichen Liveticker dabei. Der Sieger trifft im Übrigen in der 2. Runde auf den Sieger der Partie TuS Lipperreihe (LL) - Spvg Steinhagen (LL).
Zum Liveticker:
SG FA Herringhausen-Eickum – TuS Grün-Weiß Pödinghausen
SG FA Herringhausen-Eickum: Lennart Rottmann, Tim Spilker, Yannick Greitschus, Hakan Güner, Matti Jan Husemann, Jonas Szymanski, Marvin Hoffmeier, Max-Tillmann Beckhoff, Joel-Antonio Vilarino Carrozzo, Ole Sawitzki, Lian Timur Güzelel - Trainer: Ümüt Gözlükcü
TuS Grün-Weiß Pödinghausen: Nino vom Hofe, Markus Bischoff, Philip Ewert, Maximilian Cuwalsky, Orkun Tosun, Nico Schneider, Jannik Golin, Mourad El Hamdaoui, Oguz Peker, Hashem Celik, Harun Kizilboga - Trainer: Holm Windmann