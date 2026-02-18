Westfalenpokal-Liveticker: SF Lotte gleicht in Peckeloh aus

Wer folgt Drittligist SC Verl, Regionalligist FC Gütersloh sowie dem insolventen Oberligisten Türkspor Dortmund in das Halbfinale?
Westfalenligist SC Peckeloh und Regionalligist Sportfreunde Lotte stehen sich am heutigen Mittwochabend gegenüber. Die Partie könnt ihr hier im Liveticker verfolgen.
Zum Liveticker:
SC Peckeloh – Sportfreunde Lotte
SC Peckeloh: Tom Weber, Gerrit Weinreich, Vincent Hall, Tom Haßheider, Anes Dautovic, Erik Alexander Mannek, Andi Mehmeti, Erik Peters, Leandro Ricker-Rasteiro, Nikolas Korniyenko, Sergio Baris Gucciardo - Trainer: Vittorio Lombardi
Sportfreunde Lotte: Luca Böggemann, Denis Milic, Fabian Rüth, Jonathan Riemer, Kamer Krasniqi, Shkrep Stublla, Luca Horn, Kaan Kurt, Max Ritter, Leon Demaj, Diamant Berisha - Trainer: Fabian Lübbers