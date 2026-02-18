 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

Westfalenpokal-Liveticker: SF Lotte gleicht in Peckeloh aus

Westfalenpokal-Viertelfinale 2025/26

von red · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser
Lottes Klefisch trifft zum Ausgleich.
Lottes Klefisch trifft zum Ausgleich. – Foto: Instagram SF Lotte

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Westfalenliga St. 1
Westfalenpokal
SF Lotte
SC Peckeloh

Wer folgt Drittligist SC Verl, Regionalligist FC Gütersloh sowie dem insolventen Oberligisten Türkspor Dortmund in das Halbfinale?

Westfalenligist SC Peckeloh und Regionalligist Sportfreunde Lotte stehen sich am heutigen Mittwochabend gegenüber. Die Partie könnt ihr hier im Liveticker verfolgen.

Zum Liveticker:

Heute, 18:30 Uhr
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
1
1

SC Peckeloh – Sportfreunde Lotte
SC Peckeloh: Tom Weber, Gerrit Weinreich, Vincent Hall, Tom Haßheider, Anes Dautovic, Erik Alexander Mannek, Andi Mehmeti, Erik Peters, Leandro Ricker-Rasteiro, Nikolas Korniyenko, Sergio Baris Gucciardo - Trainer: Vittorio Lombardi
Sportfreunde Lotte: Luca Böggemann, Denis Milic, Fabian Rüth, Jonathan Riemer, Kamer Krasniqi, Shkrep Stublla, Luca Horn, Kaan Kurt, Max Ritter, Leon Demaj, Diamant Berisha - Trainer: Fabian Lübbers

>>> Alle Partien des Westfalenpokals im Überblick