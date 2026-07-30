Westfalenpokal-Liveticker: Das Herforder Kreis-Derby in Runde 1

– Foto: David Zimmer

Eine fast perfekte Rückrunde bescherte dem TuS GW Pödinghausen letztlich die souveräne Meisterschaft in der Bezirksliga Staffel 1 vor dem BV Stift Quernheim und der SG FA Herringhausen/Eickum. Nun treffen sich die SG und der TuS schon früh in der 1. Runde des Westfalenpokals wieder.

Man darf gespannt sein, ob der Herforder Kreispokalsieger, der nun eine Klasse tiefer spielt, den letztjährigen Konkurrenten ärgern kann. Herringhausen/Eickum spielte in der Vorbereitung gegen keinen klassenhöheren Gegner und verlor dementsprechend wenig überraschend kein einziges Mal.

Pödinghausen verlor die "Generalprobe" am vergangenen Wochenende gegen Bezirksligist VfB Fichte Bielefeld mit 1:3, überzeugte aber zuletzt auch gegen Westfalenligist SV Rödinghausen II mit einen 4:0-Erfolg.

FuPa Westfalen ist heute Abend im ausführlichen Liveticker dabei. Der Sieger trifft im Übrigen in der 2. Runde auf den Sieger der Partie TuS Lipperreihe (LL) - Spvg Steinhagen (LL).