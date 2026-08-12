Westfalenpokal LIVE: Titelkandidaten-Trio startet ins Turnier

Die letzten vier Erstrundenpartien werden am Mittwochabend (12. August) ausgetragen. Mit dem SC Verl (bei Westfalenligist FC Kaunitz), dem SC Preußen Münster (bei Oberligist SpVgg Vreden) und der SG Wattenscheid 09 (bei Bezirksligist FC Hellas Makedonikos Hagen) sind drei Top-Anwärter auswärts gefragt. Zudem findet das am 31. Juli abgebrochene Spiel zwischen der SG Bödefeld/Henne-Rartal (LL) und dem BSV Schüren (WL) statt. FuPa Westfalen ist bei allen Partien mit einem Liveticker dabei.
FC Kaunitz – SC Verl
FC Kaunitz: Marco Berenspöhler, Felix Frosch, Fynn Blomberg, Till Maasjost, Maurice Cord-Brüning, Rodrigo Nunes Romano, Felix Sczepurek, Joel Kirsch, Nico Bronsle Siya, Fabio Kristkowitz, Lennart Brink - Trainer: Levent Cayiroglu
SC Verl: Fabian Pekruhl, Niko Kijewski, Raphael Araoye, Nick Seidel, Janne Berner, Joshua Eze, Fabian Wessig, Amin Farouk, Alem Japaur, Mika Clausen, André Leipold - Trainer: Orest Shala
SpVgg Vreden – SC Preußen Münster
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Danieck Nijland, Dennis Wüpping, Martin Sinner, Lars Bleker, Leon Kondring, Nicolas Ostenkötter, Maximilian Hinkelmann - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr - spielender Co-Trainer: Lars Bleker
SC Preußen Münster: Matthis Harsman, Niko Koulis, Antonio Tikvic, Niklas Varelmann, Lucas Zeller, Mikail Demirhan, Jakob Korte, Mika Stuhlmacher, Samuel Althaus, Leon Tasov, Marvin Schulz - Co-Trainer: Kieran Schulze-Marmeling - Trainer: Thomas Wörle
Schiedsrichter: Lars Bramkamp
FC Hellas Makedonikos Hagen – SG Wattenscheid 09
FC Hellas Makedonikos Hagen: Luis Marc Rödel, Konstantinos Statharas, Alexandros Mavroudakis, Nataniel Basista, Michele Teofilo, Yunus Özalp, Rafael Luque Marrano, Nico Lisewski, Stefan Schwan, Alexandros Gkousdas, Marcel Marino - Trainer: Christos Sampsonidis
SG Wattenscheid 09: Jens Balzukat, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Nico Schulte-Kellinghaus, Tom Sindermann, Nico Buckmaier, Elias Demirarslan, Tidiane Gueye, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann, Kevin Schacht - Trainer: Przemek Czapp
SG Bödefeld/Henne-Rartal – BSV Schüren
SG Bödefeld/Henne-Rartal: Martin Grote, Jonas Antonius Wüllner, Jonas Dünnebacke, Erik Wüllner, Elias Müller, Jonathan Müller, Moritz Bücker, Florian Kieserling, Kevin Kloske, Sven Bruder, Moritz Wegener - Trainer: Jens Richter
BSV Schüren: Maximilian Martin Heinrich Burbaum, Jannik Marth, Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Murat Keskinkilic, Robin Rosowski, Tobias Hartmann, Kevin Brümmer, Cem-Ali Dogan, Yassin Hamza Cerrache - Trainer: Giovanni Schiattarella
Schiedsrichter: Christian Liedtke