Westfalenpokal LIVE: Titelkandidaten-Trio startet ins Turnier

Drittligist SC Verl ist zum Westfalenpokal-Auftakt zum Derby beim FC Kaunitz zu Gast. – Foto: Imago Images

Die letzten vier Erstrundenpartien werden am Mittwochabend (12. August) ausgetragen. Mit dem SC Verl (bei Westfalenligist FC Kaunitz), dem SC Preußen Münster (bei Oberligist SpVgg Vreden) und der SG Wattenscheid 09 (bei Bezirksligist FC Hellas Makedonikos Hagen) sind drei Top-Anwärter auswärts gefragt. Zudem findet das am 31. Juli abgebrochene Spiel zwischen der SG Bödefeld/Henne-Rartal (LL) und dem BSV Schüren (WL) statt. FuPa Westfalen ist bei allen Partien mit einem Liveticker dabei.