Westfalenpokal LIVE: Rhynern erwartet Aplerbeck - Gievenbeck souverän

Während Oberligist 1. FC Gievenbeck haushoher Favorit bei Bezirksligist FC Epe ist, treffen sich die Ligarivalen SV Westfalia Rhynern und ASC 09 Dortmund auf Augenhöhe. Noch in der 1. Runde befindet sich die SG Wattenscheid 09, die die Auswärtshürde bei Landesligist TuS Eichlinghofen vor der Brust hat.
Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.
TuS Eichlinghofen – SG Wattenscheid 09
TuS Eichlinghofen: Oliver Roll, Leo Wöhl, Emre Yilmaz, Maurice Much, Mahir Boran Cenan, Fynn Gedaschke, Gad Addai Akrasi, Ahmed Ersoy, Oktay Ipek, Aleksandar Djordjevic, Andi Dapi - Trainer: Marc Neul
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Tarik Ould Seltana, Nils da Costa Pereira, Tom Sindermann, Nico Buckmaier, Steve Tunga, Laurenz Kegel, Robert Tochukwu Nnaji, Atakan Uzunbas, Jermaine Jann - Trainer: Christopher Pache
Schiedsrichter: Inan Bulut (Herne)
FC Epe – 1. FC Gievenbeck
FC Epe: Niklas Baumann, Timo Schönherr, Jan Kühlkamp, Dustin Tschorn, Ricardo Deiters, Loris Deiters, Ben van Almsick, Marcel Buß, Kerhad Jasem, Noah Eggemann, Kevin Husha - Trainer: Ralf Cordes
1. FC Gievenbeck: Max Heinrich Büscher, Niklas Beil, Malte Wesberg, Niklas Klinke, Henrik Winkelmann, Marvin Holtmann, Kerolos Makkar, Felix Ritter, Ben Matteo Wolf, Alexander Wiethölter, Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Ben Gödde (Brilon)
Westfalia Rhynern – ASC 09 Dortmund
Westfalia Rhynern: Christopher Sander, Michael Wiese, Patrick Franke, Mohamed Lamine Kourouma, Philipp Ratz, Julius Woitaschek, Mergim Deljiu, Rafael-Miguel Lopez-Zapata, Connor Mc Leod, Wladimir Wagner, Kerim Yüksel Karyagdi - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
ASC 09 Dortmund: Joshua Thiede, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lucius Marcus Patrias, Lars Warschewski, Jannik Urban, Samer-Amer Sarar, Maximilian Podehl, Rafael Camprobin - Trainer: Marco Stiepermann
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli