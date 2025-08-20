Westfalenpokal LIVE: Rhynern erwartet Aplerbeck - Gievenbeck souverän

Während Oberligist 1. FC Gievenbeck haushoher Favorit bei Bezirksligist FC Epe ist, treffen sich die Ligarivalen SV Westfalia Rhynern und ASC 09 Dortmund auf Augenhöhe. Noch in der 1. Runde befindet sich die SG Wattenscheid 09, die die Auswärtshürde bei Landesligist TuS Eichlinghofen vor der Brust hat.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.