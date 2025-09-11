Westfalenpokal LIVE: Rheine in Deuten gefordert - Dortmunder Derby

Drei Tickets für das Achtelfinale sind noch zu vergeben. Landesligist SV RW Deuten erwartet Oberligist FC Eintracht Rheine. Durch das Ausscheiden des Regionalligisten SV Rödinghausen besteht für die Münsterländer die große Chance auf das Halbfinale. In den nächsten Runden könnten "maximal" die Ligarivalen Türkspor Dortmund und SG Finnentrop/Bamenohl warten.

In Dortmund kommt es zum Derby zwischen dem VfR Sölde (BL) und dem BSV Schüren (WL). Der Sieger darf sich auf ein Kräftemessen mit Regionalligist FC Gütersloh freuen.

In OWL stehen sich der VfB Schloß Holte (LL) und der VfL Theesen (WL) gegenüber. Im Achtelfinale trifft der Gewinner auf den Topfavoriten Drittligist SC Verl.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.