Westfalenpokal LIVE: Rheine in Deuten gefordert - Dortmunder Derby

Drei Tickets für das Achtelfinale sind noch zu vergeben. Landesligist SV RW Deuten erwartet Oberligist FC Eintracht Rheine. Durch das Ausscheiden des Regionalligisten SV Rödinghausen besteht für die Münsterländer die große Chance auf das Halbfinale. In den nächsten Runden könnten "maximal" die Ligarivalen Türkspor Dortmund und SG Finnentrop/Bamenohl warten.
In Dortmund kommt es zum Derby zwischen dem VfR Sölde (BL) und dem BSV Schüren (WL). Der Sieger darf sich auf ein Kräftemessen mit Regionalligist FC Gütersloh freuen.
In OWL stehen sich der VfB Schloß Holte (LL) und der VfL Theesen (WL) gegenüber. Im Achtelfinale trifft der Gewinner auf den Topfavoriten Drittligist SC Verl.
___
(Hinweis: Das klassenniedrigere Team hat immer Heimrecht.)
1. Runde
Spiel 1: SV Dorsten-Hardt (LL) - Sportfreunde Lotte (RL) 0:11
Spiel 2: SC Altenrheine (LL) - SV SW Lembeck (LL) 2:1
Spiel 3: SpVg Hagen 11 (WL) - SC Obersprockhövel (WL) 1:3
Spiel 4: SC Weitmar 45 (BL) - RSV Meinerzhagen (WL) 1:3
Spiel 5: FC Altenbochum (LL) - Sportfreunde Siegen (RL) 4:6 n. E.
Spiel 6: TuS Erndtebrück (WL) - DJK TuS Hordel (WL) 3:1
Spiel 7: FC Preußen Espelkamp (WL) - SC Peckeloh (WL) 0:4
Spiel 8: Post TSV Detmold (LL) - FSC Rheda (WL) 0:1
2. Runde (19. August bis 11. September)
Spiel 9: SC Altenrheine (LL) - Sportfreunde Lotte (RL) 0:1
Spiel 10: SC Obersprockhövel (WL) - RSV Meinerzhagen (WL) 1:2
Spiel 11: Sportfreunde Siegen (RL) - TuS Erndtebrück (WL) 0:1 (Heimrechttausch)
Spiel 12: SC Peckeloh (WL) - FSC Rheda (WL) 3:1
Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)
Spiel 13: RSV Meinerzhagen (WL) - Sportfreunde Lotte (RL)
Spiel 14: TuS Erndtebrück (WL) - SC Peckeloh (WL)
Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)
Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14
___
1. Runde
Spiel 1: BV Herne-Süd (LL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 0:4
Spiel 2: SV Wacker Obercastrop (WL) - TSG Sprockhövel (OL) 2:0
Spiel 3: FC Lübbecke (LL) - SV Rödinghausen (RL) 1:3
Spiel 4: BV Stift Quernheim (BL) - SC RW Maaslingen (WL) 1:3
Spiel 5: SpVg Emsdetten 05 (LL) - FC Eintracht Rheine (OL) 1:4
Spiel 6: SV RW Deuten (LL) - GW Nottuln (WL) 3:1
Spiel 7: SV Hüsten 09 (BL) - Türkspor Dortmund (OL) 1:4
Spiel 8: ASK Ahlen (LL) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL) 6:2
2. Runde (19. August bis 11. September)
Spiel 9: SV Wacker Obercastrop (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 1:4 n. E.
Spiel 10: SC RW Maaslingen (WL) - SV Rödinghausen (RL) 8:7 n. E.
Spiel 11: SV RW Deuten (LL) - FC Eintracht Rheine (OL) am 11.9.
Spiel 12: ASK Ahlen (LL) - Türkspor Dortmund (OL) 5:8 n. E.
Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)
Spiel 13: SC RW Maaslingen (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL)
Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Türkspor Dortmund (OL)
Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)
Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14
___
1. Runde
Spiel 1: TSV Weißtal (LL) - Borussia Dröschede (LL) 10:11 n. E.
Spiel 2: TuS Eichlinghofen (LL) - SG Wattenscheid 09 (OL) 0:3
Spiel 3: SV Westfalia Soest (WL) - SV Westfalia Rhynern (OL) 5:7 n. E.
Spiel 4: RW Erlinghausen (LL) - ASC 09 Dortmund (OL) 0:2
Spiel 5: TuRa Bergkamen (KLA) - VfR Sölde (BL) 6:7 n. E.
Spiel 6: BSV Schüren (WL) - RW Ahlen (OL) 2:1
Spiel 7: SuS Bad Westernkotten (LL) - SC Wiedenbrück (RL) 3:1
Spiel 8: VfL Kamen (LL) - FC Gütersloh (RL) 0:7
2. Runde (19. August bis 11. September)
Spiel 9: Borussia Dröschede (LL) - SG Wattenscheid 09 (OL) 1:9
Spiel 10: Westfalia Rhynern (OL) - ASC 09 Dortmund (OL) 2:1
Spiel 11: VfR Sölde (BL) - BSV Schüren (WL) am 11.9.
Spiel 12: SuS Bad Westernkotten (LL) - FC Gütersloh (RL) 0:3 (in Delbrück)
Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)
Spiel 13: SG Wattenscheid 09 (OL) - Westfalia Rhynern (OL)
Spiel 14: Sieger Spiel 11 - FC Gütersloh (RL)
Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)
Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14
___
1. Runde
Spiel 1: SF DJK Mastbruch (LL) - VfL Theesen (WL) 8:9 n. E.
Spiel 2: VfB Schloß Holte (LL) - 1. FC Nieheim (LL) 2:1
Spiel 3: TuS Lipperreihe (BL) - SC Verl (3. Liga) 0:12
Spiel 4: SV Lippstadt 08 (OL) - BV Bad Lippspringe (LL) 1:3 (Heimrechttausch)
Spiel 5: FC Nordkirchen (WL) - SV Schermbeck (OL) 1:3
Spiel 6: Westfalia Kinderhaus (WL) - TuS Hiltrup (OL) 1:2
Spiel 7: SC Hassel (BL) - FC Epe (BL) 3:4
Spiel 8: Teuto Riesenbeck (BL) - 1. FC Gievenbeck (OL) 0:6
2. Runde (19. August bis 11. September)
Spiel 9: VfB Schloß Holte (LL) - VfL Theesen (WL) am 11.9.
Spiel 10: BV Bad Lippspringe (LL) - SC Verl (3. Liga) 1:5
Spiel 11: SV Schermbeck (OL) - TuS Hiltrup (OL) 14:13 n. E.
Spiel 12: FC Epe (BL) - 1. FC Gievenbeck (OL) 1:9
Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)
Spiel 13: Sieger Spiel 9 - SC Verl (3. Liga)
Spiel 14: SV Schermbeck (OL) - 1. FC Gievenbeck (OL)
Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)
Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14