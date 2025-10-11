Westfalenpokal LIVE: Kann Theesen den SC Verl ins Wanken bringen?

Westfalenligist VfL Theesen fordert den Drittligisten SC Verl heraus. Gibt es eine große Überraschung oder meistert der haushohe Favorit die Hürde souverän? Im ausführlichen Liveticker könnt ihr die Partie auf FuPa Westfalen verfolgen.
Zum Liveticker:
VfL Theesen – SC Verl
VfL Theesen: Fynn Laarmann, Julian Strathoff, Tom Fuhrmann, Ibrahim Sori-Kaba, Timur Rieger, Alessio Giorgio, Kai-Niklas Janz, Riad Bentria, Jannik Tödtmann, Mattis Beckmann, Soufian Kaba - Trainer: Engin Acar
SC Verl: Philipp Schulze, Tobias Knost, Fynn Otto, Niko Kijewski, Paul Lehmann, Julian Stark, Joshua Eze, Marco Mannhardt, Almin Mesanovic, Dominik Steczyk, Chilohem Onuoha - Trainer: Tobias Strobl
Schiedsrichter: Antonio Ljubas
Die Paarungen im Westfalenpokal:
Achtelfinale
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr RSV Meinerzhagen (WL) - Sportfreunde Lotte (RL) 1:6
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr VfL Theesen (WL) - SC Verl (3. Liga)
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr BSV Schüren (WL) - FC Gütersloh (RL)
Mi., 15.10.25 19:45 Uhr SV Schermbeck (OL) - 1. FC Gievenbeck (OL)
Do., 16.10.25 19:30 Uhr TuS Erndtebrück (WL) - SC Peckeloh (WL)
Do., 16.10.25 19:30 Uhr FC Eintracht Rheine (OL) - Türkspor Dortmund (OL)
Do., 16.10.25 19:30 Uhr SG Wattenscheid 09 (OL) - Westfalia Rhynern (OL)
Do., 16.10.25 20:00 Uhr SC RW Maaslingen (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL)
Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)
Erndtebrück/Peckeloh - Sportfreunde Lotte
Maaslingen/Bamenohl - Rheine/Türkspor
Wattenscheid/Rhynern - Schüren/Gütersloh
Theessen/Verl - Schermbeck/Gievenbeck
Das Halbfinale wird erst Anfang 2026 ausgelost. Der Sieger des Westfalenpokals qualifiziert sich wie immer für den DFB-Pokal.