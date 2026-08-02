Westfalenpokal LIVE: 16 Erstrunden-Partien am Sonntagnachmittag

Ibbenbürener Sp... - FC 96 Recklingh...
SC Altenrheine - SSV Buer
SC Münster 08 - RW Ahlen
1. FC Gievenbec... - TuS Hiltrup
Kirchhörder SC... - TuS Erndtebrück...
RSV Meinerzhage... - TuS Harpen
SV Westrich - DJK TuS Hordel
FC Roj - Concordia Wieme...
FC Iserlohn - SG Finnentrop/B...
Lüner SV - SF Ostinghausen...
Türkspor Dortmu... - SC Peckeloh
FC Lübbecke - Post TSV Detmol...
SVKT 07 Minden - SV Lippstadt 08...
SV Heide Paderb... - SC Herford
TBV Lemgo - SC RW Maaslinge...
SV 20 Brilon - SG Massen
Mi., 05.08.2026, 19:00 Uhr
TSV Raesfeld - SF Lotte
Mi., 12.08.2026, 19:00 Uhr
SpVgg Vreden - SC Preußen Münster
Di., 04.08.2026, 19:00 Uhr
Dringenberg - SV Rödinghausen...
Mi., 12.08.2026, 19:00 Uhr Mi., 12.08.2026, 19:30 Uhr
Hellas Hagen - SG Wattenscheid...
Mi., 05.08.2026, 19:00 Uhr
ASC 09 Dortmund... - Westfalia Rhyne...
Mi., 05.08.2026, 19:00 Uhr
TuS Sundern - SF Siegen
Fr., 31.07.2026, 19:45 Uhr
SVE Heessen - Eintracht Ahaus...
Di., 28.07.2026, 19:30 Uhr
FC Marl - SpVgg Erkenschw...
Holzwickeder SC... - Victoria Clarho...
RW Hünsborn - SpVgg Horsthaus...
Fr., 31.07.2026, 19:00 Uhr
Rixbeck-Ded. - SuS Bad Western...
Fr., 31.07.2026, 19:30 Uhr
Lipperreihe - Spvg Steinhagen...
Fr., 31.07.2026, 19:30 Uhr
SG Bödefeld/Hen... - BSV Schüren
Do., 30.07.2026, 19:30 Uhr
SG FA Herringha... - Pödinghausen