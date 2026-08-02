 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Westfalenpokal LIVE: 16 Erstrunden-Partien am Sonntagnachmittag

Oberliga-Duell zwischen Gievenbeck und Hiltrup

von red · Heute, 15:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Drenth

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