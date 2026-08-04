Westfalenpokal im Liveticker: Rödinghausen in der B-Liga zu Gast

Der Sieg des SV Rödinghausen dürfte heute nur eine Frage der Höhe sein. – Foto: Lukasz Waglewski

Nach 25 Jahren überkreislicher Fußball, darunter sogar zwei Jahre in der Landesliga (2012-14), hat der SV Dringenberg einen Schlussstrich gezogen und sich in die Kreisliga B zurückgezogen.

Entsprechend ist Regionalligist SV Rödinghausen in der 1. Runde des Westfalenpokals der haushohe Favorit.

Bei FuPa Westfalen verpasst ihr im Liveticker kein Tor.