Westfalenpokal im Liveticker: Rödinghausen in der B-Liga zu Gast

Nach 25 Jahren überkreislicher Fußball, darunter sogar zwei Jahre in der Landesliga (2012-14), hat der SV Dringenberg einen Schlussstrich gezogen und sich in die Kreisliga B zurückgezogen.
Entsprechend ist Regionalligist SV Rödinghausen in der 1. Runde des Westfalenpokals der haushohe Favorit.
Bei FuPa Westfalen verpasst ihr im Liveticker kein Tor.
Zum Liveticker:
SV Dringenberg – SV Rödinghausen 0:6 (LIVE nach 15 Minuten)
SV Dringenberg: Yannik Gelhaus, Semir Hajdarevic, Nico Auge, Aron Brockhoff, Hannes Fieseler, Timo Hildebrandt, Marcel Ernst, Jannic Figge, Marcel Brune, Henning Auge, Cedric Falke - Trainer: Frank Ziegeroski
SV Rödinghausen: Lukas van Ingen, Cottrell Ezekwem, Alexander Höck, Louis Hiepen, Ansgar Kuhlmann, Marius Bauer, Tim Schleinitz, Mika Lehnfeld, Ben Klefisch, Cedric Euschen, Luis Frieling - Trainer: Fabian Lübbers
Tore: 0:1 Marius Bauer (3.), 0:2 Luis Frieling (4.), 0:3 Cottrell Ezekwem (8.), 0:4 Cottrell Ezekwem (10.), 0:5 Luis Frieling (14.), 0:6 Cedric Euschen (15.)