 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

Westfalenpokal im Liveticker: Rödinghausen in der B-Liga zu Gast

Der Höxteraner Kreispokalsieger SV Dringenberg hat im Sommer Schluss gemacht mit "ambitioniertem Amateurfußball"!

von red · Heute, 19:08 Uhr · 0 Leser
Der Sieg des SV Rödinghausen dürfte heute nur eine Frage der Höhe sein.
Der Sieg des SV Rödinghausen dürfte heute nur eine Frage der Höhe sein. – Foto: Lukasz Waglewski

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SV Rödinghausen
Dringenberg

Nach 25 Jahren überkreislicher Fußball, darunter sogar zwei Jahre in der Landesliga (2012-14), hat der SV Dringenberg einen Schlussstrich gezogen und sich in die Kreisliga B zurückgezogen.

Entsprechend ist Regionalligist SV Rödinghausen in der 1. Runde des Westfalenpokals der haushohe Favorit.

Bei FuPa Westfalen verpasst ihr im Liveticker kein Tor.

Zum Liveticker:

Heute, 19:00 Uhr
SV Dringenberg
SV DringenbergDringenberg
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
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SV Dringenberg – SV Rödinghausen 0:6 (LIVE nach 15 Minuten)
SV Dringenberg: Yannik Gelhaus, Semir Hajdarevic, Nico Auge, Aron Brockhoff, Hannes Fieseler, Timo Hildebrandt, Marcel Ernst, Jannic Figge, Marcel Brune, Henning Auge, Cedric Falke - Trainer: Frank Ziegeroski
SV Rödinghausen: Lukas van Ingen, Cottrell Ezekwem, Alexander Höck, Louis Hiepen, Ansgar Kuhlmann, Marius Bauer, Tim Schleinitz, Mika Lehnfeld, Ben Klefisch, Cedric Euschen, Luis Frieling - Trainer: Fabian Lübbers
Tore: 0:1 Marius Bauer (3.), 0:2 Luis Frieling (4.), 0:3 Cottrell Ezekwem (8.), 0:4 Cottrell Ezekwem (10.), 0:5 Luis Frieling (14.), 0:6 Cedric Euschen (15.)