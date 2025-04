Westfalenpokal-Halbfinale im Re-Stream: SV Rödinghausen vs. SF Lotte

Hinweis: Für die beiden Regionalligisten ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Kampf um ein DFB-Pokal-Ticket. Bielefeld steht vor der Rückkehr in die 2. Bundesliga und wird bei aktuell acht Punkten Vorsprung auf Platz 5 die Drittliga-Saison wohl unter den Top 4 abschließen. Damit hätten die Ostwestfalen die Teilnahme am DFB-Pokal bereits sicher und der Gegner wird - auch im Falle der Finalniederlage - ebenfalls am DFB-Pokal teilnehmen.

SV Rödinghausen – Sportfreunde Lotte 4:5 n.E. (0:0, 0:0)

SV Rödinghausen: Karl Albers, Jonathan Riemer, Maximilian Hippe, Tim Corsten, Dominique Ndure, Mattis Rohlfing (84. Dino Bajric), Ole Hoch (46. Kevin Wiethaup), Paterson Chato, Patrick Kurzen (90. Michael Seaton), Simon Engelmann (78. Marvin Benjamins), Abdul Fesenmeyer (61. Ayodele Adetula) - Trainer: Farat Toku

Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Jeff Mensah, Andreas Wiegel (65. Denis Milic), Jan Wellers (46. Leon Demaj), Thomas Kok, Burinyuy Nyuydine (87. Mats Facklam), Fatlum Elezi, Leonel Brodersen (11. Nico Lübke), Philip Fontein (72. Samuel Owusu Addai), Kamer Krasniqi, Marc Heider - Trainer: Fabian Lübbers

Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 1235

Elfmeterschießen: Paterson Chato verschießt, 0:1 Marc Heider, 1:1 Michael Seaton, Kamer Krasniqi verschießt, 2:1 Ayodele Adetula, Leon Demaj verschießt, Dino Bajric verschießt, 2:2 Jeff Mensah, 3:2 Kevin Wiethaup, 3:3 Fatlum Elezi, 4:3 Maximilian Hippe, 4:4 Mats Fackla, Tim Corsten verschießt, 4:5 Samuel Owusu Addai