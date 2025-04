Westfalenpokal-Halbfinale im Livestream: SV Rödinghausen vs. SF Lotte

Hinweis: Für die beiden Regionalligisten ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Kampf um ein DFB-Pokal-Ticket. Bielefeld steht vor der Rückkehr in die 2. Bundesliga und wird bei aktuell acht Punkten Vorsprung auf Platz 5 die Drittliga-Saison wohl unter den Top 4 abschließen. Damit hätten die Ostwestfalen die Teilnahme am DFB-Pokal bereits sicher und der Gegner wird - auch im Falle der Finalniederlage - ebenfalls am DFB-Pokal teilnehmen.

