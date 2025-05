Westfalenpokal-Finale für Christi Himmelfahrt terminiert

Das Endspiel um den Krombacher Westfalenpokal zwischen dem DSC Arminia Bielefeld und dem VfL Sportfreunde Lotte wird nun am Donnerstag, 29. Mai (Christi Himmelfahrt) ausgetragen. Anstoß in der SchücoArena ist um 14 Uhr. Auf den Termin haben sich der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) und die beiden Finalisten verständigt. Der WDR überträgt das Endspiel live im Fernsehen und als Livestream auf sportschau.de.

Dank des seit dem Wochenende feststehenden direkten Aufstiegs von Arminia Bielefeld in die 2. Bundesliga ist der Weg frei für den gemeinsamen Wunschtermin an Christi Himmelfahrt. „Wir freuen uns mit der Arminia über den Aufstieg und ich gratuliere dem Verein im Namen des gesamten FLVW herzlich dazu“, schickt Pokalspielleiter Klaus Overwien die Glückwünsche des Verbandes nach Ostwestfalen.



Mit der Bielefelder Teilnahme am DFB-Pokal-Finale ist eine Austragung des Krombacher Westfalenpokal-Endspiels im Rahmen des „Finaltag der Amateure“ am 24. Mai bekanntermaßen nicht möglich. In den vergangenen Wochen haben sich Vertreterinnen und Vertreter des FLVW und der beiden Finalisten deshalb regelmäßig in Videokonferenzen über die Austragung des Endspiels ausgetauscht. „Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten – dazu gehört auch der WDR als übertragende Sendeanstalt – läuft hervorragend. Dafür ein großes Dankeschön! Wir freuen uns bereits sehr auf das Finale in Bielefeld“, so Overwien weiter.

Da sich Arminia Bielefeld bereits über die Liga für den DFB-Pokal 2025/26 qualifiziert hat, stehen auch die Sportfreunde Lotte automatisch als Teilnehmer am DFB-Pokal fest. Das zweite westfälische DFB-Pokal-Ticket geht in diesem Jahr an den besten westfälischen Regionalligisten. Sollte dies zum Ende der Saison ebenfalls der VfL Sportfreunde Lotte sein, würden die unterlegenen Halbfinalisten aus dem Krombacher Westfalenpokal – die Sportfreunde Siegen und der SV Rödinghausen – am Mittwoch, 21. Mai (19 Uhr) ein Entscheidungsspiel im Leimbachstadion austragen.