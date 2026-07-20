Westfalenpokal - die Ansetzungen der 1. Runde

Oberligist Aplerbeck und Neu-Regionalligist Rhynern sehen sich schnell wieder. – Foto: Martin Hammeke

Am Freitagabend (24. Juli) stehen sich der FC Gütersloh und der SC Wiedenbrück gegenüber. Eine Woche vor dem Regionalliga-Start ist es eine mehr als interessante Generalprobe für die Meisterschaft. Für einen von beiden hat sich der Traum vom Westfalenpokal-Sieg schon früh erledigt.

Danach geht es Schlag auf Schlag. In der darauffolgende Woche ist es für viele Amateure die erste Standortbestimmung, bevor die überkreislichen Spielklassen am 9. August den Spielbetrieb aufnehmen.

Den Abschluss der 1. Runde bilden wie so oft die höherklassigen Mannschaften, deren Partien als "Englische Wochen" im August stattfinden.

Das sind die Ansetzungen der 1. Runde: