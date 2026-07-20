Westfalenpokal - die Ansetzungen der 1. Runde

Am Freitagabend (24. Juli) stehen sich der FC Gütersloh und der SC Wiedenbrück gegenüber. Eine Woche vor dem Regionalliga-Start ist es eine mehr als interessante Generalprobe für die Meisterschaft. Für einen von beiden hat sich der Traum vom Westfalenpokal-Sieg schon früh erledigt.
Danach geht es Schlag auf Schlag. In der darauffolgende Woche ist es für viele Amateure die erste Standortbestimmung, bevor die überkreislichen Spielklassen am 9. August den Spielbetrieb aufnehmen.
Den Abschluss der 1. Runde bilden wie so oft die höherklassigen Mannschaften, deren Partien als "Englische Wochen" im August stattfinden.
Das sind die Ansetzungen der 1. Runde:
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr FC Gütersloh (RL) - SC Wiedenbrück (RL)
Di., 28.07.26 19:30 Uhr FC Marl (LL) - SpVgg Erkenschwick (OL)
Do., 30.07.26 19:30 Uhr SG FA Herringhausen-Eickum (BL) - TuS Grün-Weiß Pödinghausen (LL)
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr SV Blau-Weiß Rixbeck-Dedinghausen (KLA) - SuS Bad Westernkotten (WL)
Fr., 31.07.26 19:30 Uhr TuS Lipperreihe (LL) - Spvg Steinhagen (LL)
Fr., 31.07.26 19:30 Uhr SG Bödefeld/Henne-Rartal (LL) - BSV Schüren (WL)
Fr., 31.07.26 19:45 Uhr SVE Heessen (LL) - Eintracht Ahaus (WL)
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Holzwickeder SC (WL) - Victoria Clarholz (OL)
Sa., 01.08.26 15:00 Uhr Rot-Weiß Hünsborn (LL) - SpVgg Horsthausen (OL)
So., 02.08.26 15:00 Uhr FC Iserlohn (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (WL)
So., 02.08.26 15:00 Uhr TBV Lemgo (LL) - SC RW Maaslingen (OL)
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Heide Paderborn (LL) - SC Herford (WL)
So., 02.08.26 15:00 Uhr SVKT 07 Minden (LL) - SV Lippstadt 08 (OL)
So., 02.08.26 15:00 Uhr FC Lübbecke (BL) - Post TSV Detmold (LL)
So., 02.08.26 15:00 Uhr Türkspor Dortmund (WL) - SC Peckeloh (WL)
So., 02.08.26 15:00 Uhr Lüner SV (WL) - SF Ostinghausen (WL)
So., 02.08.26 15:00 Uhr FC Roj (WL) - Concordia Wiemelhausen (WL)
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Westrich (LL) - DJK TuS Hordel (OL)
So., 02.08.26 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen (WL) - TuS Harpen (LL)
So., 02.08.26 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck (OL) - TuS Hiltrup (OL)
So., 02.08.26 15:00 Uhr SC Altenrheine (LL) - SSV Buer (WL)
So., 02.08.26 15:00 Uhr Ibbenbürener SpVg (LL) - FC 96 Recklinghausen (LL)
So., 02.08.26 15:30 Uhr Kirchhörder SC (LL) - TuS Erndtebrück (WL)
So., 02.08.26 15:30 Uhr SC Münster 08 (LL) - Rot Weiss Ahlen (WL)
Di., 04.08.26 19:00 Uhr SV Dringenberg (BL) - SV Rödinghausen (RL)
Mi., 05.08.26 19:00 Uhr ASC 09 Dortmund (OL) - Westfalia Rhynern (RL)
Mi., 05.08.26 19:00 Uhr TSV Raesfeld (LL) - Sportfreunde Lotte (RL)
Mi., 05.08.26 19:00 Uhr TuS Sundern (LL) - Sportfreunde Siegen (RL)
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Kaunitz (WL) - SC Verl (3. Liga)
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SpVgg Vreden (OL) - SC Preußen Münster (3. Liga)
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr FC Hellas Makedonikos Hagen (BL) - SG Wattenscheid 09 (RL)
Anmerkung: Änderungen sind durchaus noch möglich.