Westfalenpokal: Der Turnierbaum übersichtlich dargestellt

Inzwischen steht fest, dass ein Halbfinalist aus dem Amateurlager ab Oberliga abwärts kommen wird. Regionalligist SV Rödinghausen war der klare Favorit in seinem Viertel und ist bei Westfalenligist SC RW Maaslingen ausgeschieden. Die Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl, FC Eintracht Rheine und Türkspor Dortmund könnten nun profitieren.
Ansonsten sind Drittligist SC Verl sowie die Regionalligisten Sportfreunde Lotte und FC Gütersloh auf Kurs Halbfinale.
Das sind die kommenden Ansetzungen und der Turnierbaum in übersichtlicher Form:
Die ausstehenden Paarungen in der 2. Runde
Mi., 10.09.25 18:00 Uhr SC Peckeloh (WL) - FSC Rheda (WL)
Mi., 10.09.25 18:00 Uhr BV Bad Lippspringe (LL) - SC Verl (3. Liga)
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Wacker Obercastrop (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL)
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr ASK Ahlen (LL) - Türkspor Dortmund (OL)
Mi., 10.09.25 19:45 Uhr SV Schermbeck (OL) - TuS Hiltrup (OL)
Do., 11.09.25 19:30 Uhr VfB Schloß Holte (LL) - VfL Theesen (WL)
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Rot-Weiß Deuten (LL) - Eintracht Rheine (OL)
Do., 11.09.25 19:30 Uhr VfR Sölde (BL) - BSV Schüren (WL)
(Hinweis: Das klassenniedrigere Team hat immer Heimrecht.)
1. Runde
Spiel 1: SV Dorsten-Hardt (LL) - Sportfreunde Lotte (RL) 0:11
Spiel 2: SC Altenrheine (LL) - SV SW Lembeck (LL) 2:1
Spiel 3: SpVg Hagen 11 (WL) - SC Obersprockhövel (WL) 1:3
Spiel 4: SC Weitmar 45 (BL) - RSV Meinerzhagen (WL) 1:3
Spiel 5: FC Altenbochum (LL) - Sportfreunde Siegen (RL) 4:6 n. E.
Spiel 6: TuS Erndtebrück (WL) - DJK TuS Hordel (WL) 3:1
Spiel 7: FC Preußen Espelkamp (WL) - SC Peckeloh (WL) 0:4
Spiel 8: Post TSV Detmold (LL) - FSC Rheda (WL) 0:1
2. Runde (19. August bis 11. September)
Spiel 9: SC Altenrheine (LL) - Sportfreunde Lotte (RL) 0:1
Spiel 10: SC Obersprockhövel (WL) - RSV Meinerzhagen (WL) 1:2
Spiel 11: Sportfreunde Siegen (RL) - TuS Erndtebrück (WL) 0:1 (Heimrechttausch)
Spiel 12: SC Peckeloh (WL) - FSC Rheda (WL) am 10.9.
Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)
Spiel 13: RSV Meinerzhagen (WL) - Sportfreunde Lotte (RL)
Spiel 14: TuS Erndtebrück (WL) - Sieger Spiel 12
Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)
Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14
___
1. Runde
Spiel 1: BV Herne-Süd (LL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 0:4
Spiel 2: SV Wacker Obercastrop (WL) - TSG Sprockhövel (OL) 2:0
Spiel 3: FC Lübbecke (LL) - SV Rödinghausen (RL) 1:3
Spiel 4: BV Stift Quernheim (BL) - SC RW Maaslingen (WL) 1:3
Spiel 5: SpVg Emsdetten 05 (LL) - FC Eintracht Rheine (OL) 1:4
Spiel 6: SV RW Deuten (LL) - GW Nottuln (WL) 3:1
Spiel 7: SV Hüsten 09 (BL) - Türkspor Dortmund (OL) 1:4
Spiel 8: ASK Ahlen (LL) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL) 6:2
2. Runde (19. August bis 11. September)
Spiel 9: SV Wacker Obercastrop (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL) am 10.9.
Spiel 10: SC RW Maaslingen (WL) - SV Rödinghausen (RL) 8:7 n. E.
Spiel 11: SV RW Deuten (LL) - FC Eintracht Rheine (OL) am 11.9.
Spiel 12: ASK Ahlen (LL) - Türkspor Dortmund (OL) am 10.9.
Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)
Spiel 13: Sieger Spiel 9 - SC RW Maaslingen (WL)
Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Sieger Spiel 12
Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)
Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14
___
1. Runde
Spiel 1: TSV Weißtal (LL) - Borussia Dröschede (LL) 10:11 n. E.
Spiel 2: TuS Eichlinghofen (LL) - SG Wattenscheid 09 (OL) 0:3
Spiel 3: SV Westfalia Soest (WL) - SV Westfalia Rhynern (OL) 5:7 n. E.
Spiel 4: RW Erlinghausen (LL) - ASC 09 Dortmund (OL) 0:2
Spiel 5: TuRa Bergkamen (KLA) - VfR Sölde (BL) 6:7 n. E.
Spiel 6: BSV Schüren (WL) - RW Ahlen (OL) 2:1
Spiel 7: SuS Bad Westernkotten (LL) - SC Wiedenbrück (RL) 3:1
Spiel 8: VfL Kamen (LL) - FC Gütersloh (RL) 0:7
2. Runde (19. August bis 11. September)
Spiel 9: Borussia Dröschede (LL) - SG Wattenscheid 09 (OL) 1:9
Spiel 10: Westfalia Rhynern (OL) - ASC 09 Dortmund (OL) 2:1
Spiel 11: VfR Sölde (BL) - BSV Schüren (WL) am 11.9.
Spiel 12: SuS Bad Westernkotten (LL) - FC Gütersloh (RL) 0:3 (in Delbrück)
Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)
Spiel 13: SG Wattenscheid 09 (OL) - Westfalia Rhynern (OL)
Spiel 14: Sieger Spiel 11 - FC Gütersloh (RL)
Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)
Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14
___
1. Runde
Spiel 1: SF DJK Mastbruch (LL) - VfL Theesen (WL) 8:9 n. E.
Spiel 2: VfB Schloß Holte (LL) - 1. FC Nieheim (LL) 2:1
Spiel 3: TuS Lipperreihe (BL) - SC Verl (3. Liga) 0:12
Spiel 4: SV Lippstadt 08 (OL) - BV Bad Lippspringe (LL) 1:3 (Heimrechttausch)
Spiel 5: FC Nordkirchen (WL) - SV Schermbeck (OL) 1:3
Spiel 6: Westfalia Kinderhaus (WL) - TuS Hiltrup (OL) 1:2
Spiel 7: SC Hassel (BL) - FC Epe (BL) 3:4
Spiel 8: Teuto Riesenbeck (BL) - 1. FC Gievenbeck (OL) 0:6
2. Runde (19. August bis 11. September)
Spiel 9: VfB Schloß Holte (LL) - VfL Theesen (WL) am 11.9.
Spiel 10: BV Bad Lippspringe (LL) - SC Verl (3. Liga) am 10.9.
Spiel 11: SV Schermbeck (OL) - TuS Hiltrup (OL) am 10.9.
Spiel 12: FC Epe (BL) - 1. FC Gievenbeck (OL) 1:9
Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)
Spiel 13: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10
Spiel 14: Sieger Spiel 11 - 1. FC Gievenbeck (OL)
Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)
Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14