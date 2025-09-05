Westfalenpokal: Der Turnierbaum übersichtlich dargestellt

Inzwischen steht fest, dass ein Halbfinalist aus dem Amateurlager ab Oberliga abwärts kommen wird. Regionalligist SV Rödinghausen war der klare Favorit in seinem Viertel und ist bei Westfalenligist SC RW Maaslingen ausgeschieden. Die Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl, FC Eintracht Rheine und Türkspor Dortmund könnten nun profitieren.

Ansonsten sind Drittligist SC Verl sowie die Regionalligisten Sportfreunde Lotte und FC Gütersloh auf Kurs Halbfinale.

Das sind die kommenden Ansetzungen und der Turnierbaum in übersichtlicher Form: