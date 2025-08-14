Westfalenpokal: Der Turnierbaum übersichtlich dargestellt

Spiel 1: SV Dorsten-Hardt (LL) - Sportfreunde Lotte (RL) 0:11 Spiel 2: SC Altenrheine (LL) - SV SW Lembeck (LL) 2:1 Spiel 3: SpVg Hagen 11 (WL) - SC Obersprockhövel (WL) 1:3 Spiel 4: SC Weitmar 45 (BL) - RSV Meinerzhagen (WL) 1:3 Spiel 5: FC Altenbochum (LL) - Sportfreunde Siegen (RL) 4:6 n. E. Spiel 6: TuS Erndtebrück (WL) - DJK TuS Hordel (WL) 3:1 Spiel 7: FC Preußen Espelkamp (WL) - SC Peckeloh (WL) 0:4 Spiel 8: Post TSV Detmold (LL) - FSC Rheda (WL) 0:1

2. Runde (19. August bis 11. September)

Spiel 9: SC Altenrheine (LL) - Sportfreunde Lotte (RL)

Spiel 10: SC Obersprockhövel (WL) - RSV Meinerzhagen (WL)

Spiel 11: TuS Erndtebrück (WL) - Sportfreunde Siegen (RL)

Spiel 12: SC Peckeloh (WL) - FSC Rheda (WL)

Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)

Spiel 13: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10

Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Sieger Spiel 12

Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)

Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14

___

2. Viertel

1. Runde

Spiel 1: BV Herne-Süd (LL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 0:4

Spiel 2: Wacker Obercastrop (WL) - TSG Sprockhövel (OL) 2:0

Spiel 3: FC Lübbecke (LL) - SV Rödinghausen (RL) 1:3

Spiel 4: BV Stift Quernheim (BL) - SC RW Maaslingen (WL) 1:3

Spiel 5: SpVg Emsdetten 05 (LL) - FC Eintracht Rheine (OL) 1:4

Spiel 6: SV RW Deuten (LL) - GW Nottuln (WL) 3:1

Spiel 7: SV Hüsten 09 (BL) - Türkspor Dortmund (OL) 1:4

Spiel 8: ASK Ahlen (LL) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL) 6:2

2. Runde (19. August bis 11. September)

Spiel 9: Wacker Obercastrop (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL)

Spiel 10: SC RW Maaslingen (WL) - SV Rödinghausen (RL)

Spiel 11: SV RW Deuten (LL) - FC Eintracht Rheine (OL)

Spiel 12: ASK Ahlen (LL) - Türkspor Dortmund (OL)

Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)

Spiel 13: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10

Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Sieger Spiel 12

Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)

Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14

___

3. Viertel

1. Runde

Spiel 1: TSV Weißtal (LL) - Borussia Dröschede (LL) 10:11 n. E.

Spiel 2: TuS Eichlinghofen (LL) - SG Wattenscheid 09 (OL) am 20.8.

Spiel 3: SV Westfalia Soest (WL) - SV Westfalia Rhynern (OL) 5:7 n. E.

Spiel 4: RW Erlinghausen (LL) - ASC 09 Dortmund (OL) 0:2

Spiel 5: TuRa Bergkamen (KLA) - VfR Sölde (BL) 6:7 n. E.

Spiel 6: BSV Schüren (WL) - RW Ahlen (OL) 2:1

Spiel 7: SuS Bad Westernkotten (LL) - SC Wiedenbrück (RL) 3:1

Spiel 8: VfL Kamen (LL) - FC Gütersloh (RL) 0:7

2. Runde (19. August bis 11. September)

Spiel 9: Borussia Dröschede (LL) - Sieger Spiel 2

Spiel 10: Westfalia Rhynern (OL) - ASC 09 Dortmund (OL)

Spiel 11: VfR Sölde (BL) - BSV Schüren (WL)

Spiel 12: SuS Bad Westernkotten (LL) - FC Gütersloh (RL)

Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)

Spiel 13: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10

Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Sieger Spiel 12

Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)

Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14

___

4. Viertel

1. Runde

Spiel 1: SF DJK Mastbruch (LL) - VfL Theesen (WL) am 14.8.

Spiel 2: VfB Schloß Holte (LL) - 1. FC Nieheim (LL) 2:1

Spiel 3: TuS Lipperreihe (BL) - SC Verl (3. Liga) 0:12

Spiel 4: SV Lippstadt 08 (OL) - BV Bad Lippspringe (LL) 1:3 (Heimrechttausch)

Spiel 5: FC Nordkirchen (WL) - SV Schermbeck (OL) 1:3

Spiel 6: Westfalia Kinderhaus (WL) - TuS Hiltrup (OL) 1:2

Spiel 7: SC Hassel (BL) - FC Epe (BL) 3:4

Spiel 8: Teuto Riesenbeck (BL) - 1. FC Gievenbeck (OL) 0:6

2. Runde (19. August bis 11. September)

Spiel 9: Sieger Spiel 1 - VfB Schloß Holte (LL)

Spiel 10: BV Bad Lippspringe (LL) - SC Verl (3. Liga)

Spiel 11: SV Schermbeck (OL) - TuS Hiltrup (OL)

Spiel 12: FC Epe (BL) - 1. FC Gievenbeck (OL)

Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)

Spiel 13: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10

Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Sieger Spiel 12

Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)

Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14

___

Alle Partien im Steno:

BV Stift Quernheim – RW Maaslingen 1:3

BV Stift Quernheim: Lukas Heller, Luca Picker, Dean Peitzmeier (75. Bjarne Adick), Conner Dehne (60. Daniel Wessler), Kristian Warkentin (73. Marcel Reiss), Jarno Grote, Maximilian Laege, Francis-Bela Schöneberg, Andre Kottkamp (56. Tibor Leon Sander), Joshua Rogalsky (54. Christian Fahrnow), Niklas Bobe - Trainer: Sebastian Numrich

RW Maaslingen: Marcel Redeker, Kilian Tschöpe, Magnus Giersdorff, Jan-Christoph Stühmeier, Marcel Hofrath, Jesper Fuchs (82. Burak Mete Cosar), Bastian Schreiber, Jan-Malte Schwier (71. Joel Waterbär), Kadir Yildirim (90. Nico Putrino), Paul-Joan Heineking (71. Connor Wlotzka), Faton Islamaj (60. Bastian Rode) - Trainer: Sergej Bartel

Schiedsrichter: David Jackson - Zuschauer: 175

Tore: 0:1 Jan-Malte Schwier (51.), 0:2 Kadir Yildirim (60.), 1:2 Tibor Leon Sander (62.), 1:3 Bastian Rode (87.)



TuRa Bergkamen – VfR Sölde 6:7 n.E.

TuRa Bergkamen: Burak Soycicek, Philipp Hoffmann, Rene Lindner, Aziz Aktas (76. Necmi-Tamer Kahraman), Ibrahime Bah, Luca Alexander Klose (46. Jörg Plattfaut), Sebastian Schnee, Daniel Paul, Pascal Kupfer (76. Matthias Göke), Lukas Manka, Nico Nagel - Trainer: Christopher Brügmann

VfR Sölde: Timo Harbott, Maurice Koschinski, Sebastian Schröder, Kai Juraschek (53. Marko Oelerking), Ermias Simatos, Cornelius Ulrich von der Osten, Kevin Dölling (63. Tobias Juraschek), Jaden Dwelck, Simon Rudnik, Fabian Alexander Wieczorek (74. Erik Fregin), Tugay Tambil - Trainer: Marcel Möller

Schiedsrichter: Danny Piel - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Rene Lindner (37.), 2:0 Pascal Kupfer (73.), 2:1 Jaden Dwelck (82.), 2:2 Simon Rudnik (87. Handelfmeter)

Elfmeterschießen: 3:2 Lindner, 3:3 Rudnik, 4:3 Plattfaut, 4:4 Simatos, 5:4 Schnee, 5:5, Dwelck, Göke verschießt, 5:6 Von der Osten, 6:6 Hoffmann, 6:7 Koschinski



RW Erlinghausen – ASC 09 Dortmund 0:2

RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Malte Kriesche, Philipp Karl Hachmann, Rahman Cakmakci, Valton Kodra, Ümral Bahceci, Fatjon Ademaj, Kevin Kraemer (74. Frederik Schlüter), Dren Gashi, Bilal Akgüvercin, Jonas Böhner (66. Valdrin Kodra) - Trainer: Michael Mantasl

ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier (67. Lucius Marcus Patrias), Jan-Patrick Friedrich (81. Robert Hilsmann), Keanu Diskau, Anes Dziho, Lars Warschewski, Florian Rausch (78. Glenn Byakoua-Youbi), Jannik Urban, Elias Boadi Opoku (60. Marcel Pietryga), Maximilian Podehl, Rafael Camprobin (60. Luis Sebastian Kehl) - Trainer: Marco Stiepermann

Schiedsrichter: Janik Stork - Zuschauer: 252

Tore: 0:1 Rafael Camprobin (34.), 0:2 Maximilian Podehl (41.)



SC Altenrheine – SV Schwarz-Weiß Lembeck 2:1

SC Altenrheine: Jannik Sriskandarajah, Vadim Schmidt, Henry Südhoff, Noah Saalfeld (69. Niklas Huesmann), Thorben Kortenhorn, Yannik Langner (81. Lars Bieker), Luca Keanu Lars Huesmann (86. Yannick Thale), Tim Schmidt, Nick Petlach (64. Lansana Bangoura), Arne Üffing, Fabian Hüer (81. Dustin Reiners) - Trainer: Guido Göcke - Trainer: Mario Brinkmann - Trainer: Nick Petlach

SV Schwarz-Weiß Lembeck: Elias Albersmann, Nick Hellenkamp, Hendrik Dumpe, Bernd Röhling (88. Karl Küsters), Vincent Leonhard Brun, Daniel Hennebach, Marius Felix Benning, Steffen Fellner, Marius Wilkes (56. Marius Höing) (77. Jan Kötting), Leon Hortmann (64. Jan Krukenberg), Louis Gerling - Trainer: Oliver Ridder

Schiedsrichter: Maik Echelmeyer - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Fabian Hüer (31.), 2:0 Arne Üffing (43.), 2:1 Daniel Hennebach (88.)



SV Hüsten 09 – Türkspor Dortmund 1:4

SV Hüsten 09: Silas Wiehoff, Julius Oestersporkmann, Vincenzo Rossi, Selim Atmaca, Adrian Dinkel, Denis Rodrigues Gomes, Nils Wilhelm Klauke, Dustin Padberg (56. Marian Hölter), Lucas Arenz, Christopher Gierse, Malsor Blakaj - Trainer: Holger Wortmann

Türkspor Dortmund: Egzon Jusufi, Pascal Kubina (85. Sercan Calik), Anil Özgen, David Belenzada, Ömer Akman (78. Bajrush Osmani), Alessandro Tomasello (85. Yasin Ülgen), Oguzhan Kefkir, Joel Westheide, Hayrullah Alici (71. Veron Osmani), Sezer Toy, Brayan Sosa (56. Ilyas Khattari) - Trainer: Maximilian Borchmann

Schiedsrichter: Thorsten Kleiböhmer - Zuschauer: 187

Tore: 0:1 Brayan Sosa (5.), 0:2 Ilyas Khattari (77.), 0:3 Alessandro Tomasello (82.), 1:3 Denis Rodrigues Gomes (84.), 1:4 Oguzhan Kefkir (90.+1 Foulelfmeter)



VfB Schloß Holte – FC Nieheim 2:1

VfB Schloß Holte: Connor Fitzgerald, Robin Hofmann, Robin Brummel, Milo Friedrich (60. Leon Klippenstein), Christian Höwelberend, Maximilian Ulrich (86. Lars Pfeiffer), Paul Friesen, Sebastian Räker, Jannis Wehmeier (60. Kevin Klippenstein), Bastian Just, Carlo Odenius (60. Sören Brandy) - Trainer: Kevin Kröger - Trainer: Kevin Viereck

FC Nieheim: Daniel Eichmann, Marlon Pott, Matti Rohde, Dieudonne Chalier Ndongengaga Menie, Dirk Büsse, Marius Bockelkamp, Jonas Schröder, Finn Versen (54. Johann Paul Winkler), Tobias Puhl, Raphael Nagel, Lukas Stamm - Trainer: Jörg Böhme

Schiedsrichter: Saban Cakar-Nasso - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Tobias Puhl (20.), 1:1 Sebastian Räker (31. Foulelfmeter), 2:1 Robin Hofmann (45.)



Post TSV Detmold – FSC Rheda 0:1

Post TSV Detmold: Tim Bukowski, Lennard Schröder, Zalem Özmen, Erik Bormatkov (88. Mawouena Ayena), Marco Rüskaup (68. Leon Hellmeier), Robin Jöstingmeier, Maximilian Reckendorf, Johann Felker, Jakob Oborowski (83. Marios Aliprasitis), Julian Jobstmeier, Joel Weber (71. Marius Seipt) - Trainer: André Schröder - Trainer: Markus Rüschenpöhler

FSC Rheda: Marcel Schiemer, Niklas von Mutius, Nico Wennier, Engin Güney, Marcel Lücke, Lutz Hanewinkel (58. Edgar Siebert), Nemanja Milic (86. Andrej Falkowsky), Martin Aciz, Lukas Acar (76. Dennis Fischer), Camron Parkes (58. Matteo Ellefred), Christoph Linnemann - Trainer: Christopher Hankemeier

Schiedsrichter: Florian Greger - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Luis Sievers (59.)



Preußen Espelkamp – SC Peckeloh 0:4

Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Dennis Schmidt, Maik Stoll, Philip Wölfing, Niko Marcel Klosa (78. Crispin Beyse), Semir Ucar, Tristan Zopf (89. Berkay Cosar), Rojhat Agackiran, Malik Baytar (89. Yilmaz Karak), Horly Ngouba Moudouhy (87. Kerem Gürsoy), Hasan Köse (74. Lennon Blaha) - Trainer: Christian Franz-Pohlmann

SC Peckeloh: Tom Weber, Gerrit Weinreich, Vincent Hall, Kelvin Klein (69. Anes Dautovic), Erik Alexander Mannek, Andi Mehmeti, Maximilian Helf (63. David Haxhibeqiri), Leandro Ricker-Rasteiro (63. Paul Ristau), Tom Bauer (73. Tholumusa Mzokhulayo Siphesihle Mthembu), Finn Jaster (63. Harun Kizilboga), Nikolas Korniyenko - Trainer: Vittorio Lombardi

Schiedsrichter: Tristan Eppelt (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 123

Tore: 0:1 Gerrit Weinreich (23. Foulelfmeter), 0:2 Erik Alexander Mannek (32.), 0:3 Finn Jaster (38.), 0:4 Nikolas Korniyenko (61.)



SV Westfalia Soest – Westfalia Rhynern 5:7 n.E.

SV Westfalia Soest: Benjamin Aust, Joshua Becker, Maurice Buckesfeld, Nils Topp (85. Gianni-Alessandro Jácome-Fontana), Luke Neitzner, Eckhard Geisthövel, Kevin Mehlhorn (80. Mohammed El Gourari), Lukas Brenk, Marlon Hellmann (75. Emre Coskun), Felipe Patricio Tobar Cabello (70. Niklas Senk), Mario Jurss - Trainer: Dustin Hamel

Westfalia Rhynern: Christopher Sander, Michael Wiese, Patrick Franke, Semih Tirgil, Philipp Ratz, Akhim Seber, Julius Woitaschek, Mergim Deljiu, Connor Mc Leod (70. Jonah Wagner), Wladimir Wagner (70. Kerim Yüksel Karyagdi), Johannes Thiemann - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt

Schiedsrichter: Justin Hegerding (Lemgo) - Zuschauer: 415

Tore: 1:0 Mario Jurss (27.), 1:1 Wladimir Wagner (28.), 1:2 Mergim Deljiu (49.), 2:2 Tom Teipel (56.)

Bes. Vorkommnis: Mario Jurss (SV Westfalia Soest) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Christopher Sander (42.)

Elfmeterschießen: 2:3, 3:3, 3:4, 4:4, Soest verschießt, 4:5, 4:6, 5:6, 5:7



ASK Ahlen – SuS Langscheid/Enkhausen 6:2

ASK Ahlen: Marcel Klemmer, Sinan Özkara, Iago Augusto De Carvalho (73. Rasit Tekin), Okan Güvercin (59. Matheus Lucas Souza Mendes), Aykut Bozkurt, Akil Cömcü, Emre Yildiz, Ilker Algan (68. Ismail Icen), Breno Ferreira Guimaraes, Yasin Acar, Bertul Kocabas (59. Cihan Özkara) - Trainer: Erkan Baslarli

SuS Langscheid/Enkhausen: Andree Seidel, Marcus Brüll (68. Fabian Mrozinski), Kastriot Veseli, Osman Albayrak, Riad Xhaka, Jan Apolinarski, Orcun Akpinar (81. Christoph Schröder), Max Schamoni, Lukas Kessler, Ibrahima Camara, Valdrin Kelmendi (46. Bartek Maik Dybiec) - Trainer: Sven Nieder

Schiedsrichter: Jan Berkemeier - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Emre Yildiz (9.), 2:0 Yasin Acar (14.), 3:0 Akil Cömcü (21.), 4:0 Breno Ferreira Guimaraes (25.), 4:1 Lukas Kessler (31.), 4:2 Lukas Kessler (51.), 5:2 Yasin Acar (59.), 6:2 Cihan Özkara (66.)



TuS Erndtebrück – DJK TuS Hordel 3:1

TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Marc Uvira (73. Clemens Tartan), Julian Wienold (59. Haitham El Euch), Tobias Filipzik, Kevin Krumm, William Wolzenburg, Simon Mack (66. Maurice Dobbener), Elmin Heric (86. Mirkan Kasikci), Justin Huber, Lars Schardt (90. Till Walter) - Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Behle

DJK TuS Hordel: Max Günther Hoffmann, Marcel Erdelt, Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph, Robin Schultze, Oguzhan Can (80. Luis Bennet Berghaus), Daiki Matsubara (54. Dorian Joel Batbayli), Justin Sarpong, Jarno Aboko Bültmann (85. Adem Semih Ünal), Philip Agbado (75. Hayate Nishimura), David Christian Gatawis - Trainer: Mirko Talaga

Schiedsrichter: Ben Gödde (Brilon) - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Marc Uvira (11.), 1:1 Philip Agbado (65.), 2:1 Shion Ueno (74.), 3:1 Clemens Tartan (82.)



SpVg Hagen 11 – SC Obersprockhövel 1:3

SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Cagatay Demirtas (80. Rodi Mohammad), Mats Frederik Endt-Knauer, Kevin Leifels (88. Fabio Hengesbach), Joelle Cavit Tomczak, Simon Warkotsch, Jan Niklas Jacoby (59. Joshua-Troy Klöckner), Mert Muzak, Gianluca Banno, Daris Smajic, Lucas Schneider (88. Achraf Zerouali) - Trainer: Christoph Pajdzik

SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse, Jan-Niklas Budde (90. Moritz Felber), Yannik Eversberg, Lars-Noah Szewczyk (59. Nico Jahnke), Moritz Schrepping, Pascal Fabritz (88. Lennart Seitz), Mick Steffens, Pascal Zippel (90. Jonas Seitz), Abid Yanik (71. Patrick Adam Dytko), Anthony Boehm - Trainer: Michael Wurst

Schiedsrichter: Martin Pier - Zuschauer: 135

Tore: 0:1 Anthony Boehm (33.), 0:2 Anthony Boehm (50.), 1:2 Joelle Cavit Tomczak (60.), 1:3 Pascal Zippel (88.)



TSV Weißtal – Borussia Dröschede 10:11 n.E.

TSV Weißtal: Niklas Knopf, Yannik Plachner (58. Luca Botzon), Manuel Jung, Daniel Berger, Felix Broska (35. Richard Moh), Felix Schwunk, Jasin Abdellaoui (58. Louis Zmitko), Paul Merbold (58. Phil Mueller-Lechtenfeld), Lennart Michael Hundt (46. Felix Kloos), Lukas Plaum, Jordie-Maximilian Koch - Trainer: Dennis Honig

Borussia Dröschede: Max Tillmann, Simon Bank (64. Ben Elias Benfer), Salih Kadir Cankur, Akin Acikgöz, Tim Finkhaus, Okan Öztürk, Muhammet Köstereli (60. Robin Wodniok), Dominik Urumis (58. Nikolas Friedberg), Talha Özkan, Szymon Jaroslaw Utrata (67. Erik Otto), Dency Ebagua - Trainer: Ercan Linke

Schiedsrichter: Christian Liedtke - Zuschauer: 169

Tore: 0:1 Muhammet Köstereli (8.), 0:2 Simon Bank (40.), 0:3 Muhammet Köstereli (51.), 0:4 Muhammet Köstereli (57.), 1:4 Felix Kloos (68.), 2:4 Phil Mueller-Lechtenfeld (70.), 3:4 Felix Schwunk (77.), 4:4 Jordie-Maximilian Koch (90.+10)

Elfmeterschießen: 10:11 Erik Otto, Weißtal verschießt, 10:10 Max Tillmann, 10:9 Jordie-Maximilian Koch, 9:9 Ben Elias Benfer, 9:8 Niklas Knopf, 8:8 Robin Wodniok, 8:7 Luca Botzon, 7:7 Nikolas Friedberg, Weißtal verschießt, Dröschede verschießt, 7:6 Richard Moh, 6:6 Tim Finkhaus, 6:5 Phil Mueller-Lechtenfeld, 5:5 Salih Kadir Cankur, 5:4 Louis Zmitko

Rot: Akin Acikgöz (87./Borussia Dröschede/)

Gelb-Rot: Talha Özkan (90./Borussia Dröschede/)



SC Weitmar 45 – RSV Meinerzhagen 1:3

SC Weitmar 45: Nick Strathmann, Enes Coemez, Ravyar Ali, Jan Paul Steinbrink (72. Nico Gerstemeier), Max Sindermann, Hicham Bouaid (84. Paul Kaup), Arne Wiethege, Zakaria Benai (59. Linus Sander), Julian Przybylak (59. Erik Höger), Tobias Kleine Rumberg, Devin Cean Sareyko (72. Torben Funke) - Trainer: Tom Noack

RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Justin Schneider (85. Steven Sordi), Simon Weber, Umut Özogul (75. Kevin Oleschuk), Jonah Sasse, Max Kolberg, Jan Germann, Kenan Uzun (62. Ismail Alushi), Daniel Barch (62. Raphael Schwarzer), Jannik Selter (55. Muhammed Akar), Niklas Eckstädt - Trainer: Nils Langwald

Schiedsrichter: Patrick Lepperhoff - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Jannik Selter (6.), 1:1 Zakaria Benai (27.), 1:2 Umut Özogul (30.), 1:3 Ismail Alushi (90.+3)



SC Hassel – FC Epe 3:4

SC Hassel: Ergün Yalcin, Justin Hennemann (56. Lokman El Kasmi), Felix Altehage (60. Jaime-Dean Krämer), Nils Kuhnert, Burak Aydin, Maurice Hövel, Mohammed El Kasmi (56. Mirac Öntürk), Lukas Bergmann (75. Phil Kückelmann), Sven Bödiger, Haris Imsirovic (56. Melih Tekin), Pascal Meinberg - Trainer: Seldin Malkoc

FC Epe: Niklas Baumann, Paul Lennart Beckhelling, Tim Matthias Klümper, Loris Deiters (93. Johannes Uesbeck), Ben van Almsick, Schaquil Nicklas Soares (90. Vito Deiters), Arne Klöpper, Kerhad Jasem, Noah Eggemann (46. Tim Werner), Kevin Husha, Mika Finn Siewert - Trainer: Ralf Cordes

Schiedsrichter: Sascha-Jens Tysiak (Herne) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Sven Bödiger (7. Foulelfmeter), 1:1 Ben van Almsick (45.), 1:2 Kevin Husha (47.), 1:3 Ben van Almsick (51.), 2:3 Lokman El Kasmi (63.), 2:4 Schaquil Nicklas Soares (78.), 3:4 Sven Bödiger (90.+1 Foulelfmeter)



Teuto Riesenbeck – 1. FC Gievenbeck 0:6

Teuto Riesenbeck: Philipp Stockmann, Mario Heeke, Marvin Grave (46. Max Fischer), Jan Selchow, Nils Kämmer (54. Benedikt Helmig), Luis Kulik, Benedikt Büscher, Patrick Heeke (80. Henrik Lagemann), Mattis Löbbert (80. Daniel Birkel), Joschka Martin Kordsmeyer - Trainer: Emanuel Beckmann-Smith

1. FC Gievenbeck: Max Heinrich Büscher, Jonas Tepper (78. Marvin Holtmann), Tom Langenkamp (69. Leon Richter), Malte Wesberg, Niklas Klinke, Kerolos Makkar, Felix Ritter, Mika Keute (78. Niklas Beil), Ben Matteo Wolf, Alexander Wiethölter (69. Henrik Winkelmann), Fabian Witt (69. Piet Bräunig) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas

Schiedsrichter: Philippe Najda - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Alexander Wiethölter (35.), 0:2 Ben Matteo Wolf (43.), 0:3 Kerolos Makkar (45.), 0:4 Fabian Witt (52.), 0:5 Ben Matteo Wolf (76.), 0:6 Felix Ritter (79.)



Westfalia Kinderhaus – TuS Hiltrup 1:2

Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Phil Ebbe Möllers (93. Pedro Henrique de Souza Silva), Florian Graberg, Jens Böckmann, Jendrik Witt, Leeroy Wesbuer, Henri Aaron Isert (87. Yannick Lachowicz), Tim-Lennart Siekmann, Luis Jan Haverland, Semih Daglar (85. Nelson Odinks Peters), Moritz Alexander Orschel (72. Farid Abdvis Zadeh) - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey

TuS Hiltrup: Lukas Fiedler, Sören Jankhöfer, Joschka Brüggemann (72. Marko Costa Rocha), Justin Mittmann, Enoch Moussa (72. Cris Adeyeemi Ojo), Alexander Gockel, Felix Hesker, Shayan Sarrafyar (64. Jonas Weißen), Felix Bußmann (64. Nils Johannknecht), Janus Scheele (83. Linus Gröger), Mohammed-Ali Khan - Trainer: Marcel Stöppel

Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 275

Tore: 0:1 Enoch Moussa (8.), 1:1 Luis Jan Haverland (51.), 1:2 Cris Adeyeemi Ojo (90.+1)

Gelb-Rot: Florian Graberg (64./Westfalia Kinderhaus/)



SV Rot-Weiß Deuten – Grün-Weiß Nottuln 3:1

SV Rot-Weiß Deuten: Philipp Amft, Robin Pötter, Dogan Yildiz, Tarek El Meshai, Christoph Kasak, Jonas Goeke (87. Felix Schapp), Pascal Hingst (87. Luca Händchen), Hendrik Christian Löbler, Fabian Schöneis (78. Nils Falkenstein), Mahmoud Nuno El-Dorr (78. Timo Haarmann), Kevin Tshimanga-Dilangu (71. Moritz Noetzel) - Trainer: Lukas Große-Puppendahl

Grün-Weiß Nottuln: Julian Jaworek, Justus Große-Westermann (75. Kevin Stenzel), Justus Rehers, Max Meßing, Alec Nattefort (40. Valentyn Yarokha), Richard Hermann (64. Ludwig Bünker), Richard Joaquim, Jakob Metze, Mats Hölscher (80. Lukas Cofalik), Lukas Höing, Noah-Jacob Afiemo (84. Noah Hörsting) - Trainer: Darius Schwering

Schiedsrichter: Lars Sielemann - Zuschauer: 117

Tore: 1:0 Mahmoud Nuno El-Dorr (3.), 2:0 Fabian Schöneis (48.), 3:0 Hendrik Christian Löbler (58.), 3:1 Justus Rehers (70.)



SpVg Emsdetten 05 – Eintracht Rheine 1:4

SpVg Emsdetten 05: Janis Over, Merlin Heinz, Marius Klöpper, Jonas Schäfer (56. Adinane Fousseni), Jürgen Venikh (47. Tim Merker), Janes Böggemann (54. Hannes Rehr), Marius Schomaker (67. Omar Guetat), Henrik Möllers (73. Jonas Schomaker), Engin Demirdag, Pablo Andrade Gregorio, Luca Tillmann - Trainer: Daniel Apke

Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Lennard Maßmann, Bennet Wesselkämper, Pascal Petruschka, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (86. Dicle Sahin), Tugay Gündoğan (62. Josha Felix Häusler), Gabriel Cavar, Dicle Sahin, Montasar Hammami (83. Bennet Wesselkämper), Bennet van den Berg (75. Luca Marco De Angelis), Luca Marco De Angelis - Trainer: Daniel Hölscher - Trainer: David Paulus

Schiedsrichter: Philip Roedig - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Bennet van den Berg (4.), 1:1 Pablo Andrade Gregorio (11.), 1:2 Tugay Gündoğan (59.), 1:3 Fabian Kerellaj (66.), 1:4 Bennet van den Berg (69.)



BV Herne-Süd – SG Finnentrop/Bamenohl 0:4

BV Herne-Süd: Ubeyd Güzel, Patrick Mosemann (60. Mehmet Koc), Marvin Wronowski, Cedric Geduttis, Nicolai Lux, Jermaine Rupieper, Marcus Piossek, Zouhir Akrifou, Nico Cygiel (73. Ahmet Mizrak), Jan Tegtmeier (55. Nils Musial), Dominik Hanemann - Trainer: Dennis Hasecke

SG Finnentrop/Bamenohl: Alex Taach, Christopher Hennes (80. Felix Antonio Schmitt), Maximilian Humberg, Elias Valentin Butzkamm, Melvin Musangu (32. Daniel Tews), Nicolas Herrmann (72. Robin Klaas), Gordon Meyer, Nasim Chatar, Erik Dier, Leandro Fünfsinn (60. Eren Albayrak), Maurice Danielle Werlein (72. Luca Uwe Herrmann) - Trainer: Jonas Ermes

Schiedsrichter: Hendrik Maaz (Bergkamen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Leandro Fünfsinn (2.), 0:2 Daniel Tews (36.), 0:3 Gordon Meyer (52.), 0:4 Maurice Danielle Werlein (62.)



VfL Kamen – FC Gütersloh 0:7

VfL Kamen: Joel Kiranyaz, Ricardo Freitas de Olivera, Luca Christopher Hildebrandt, Yakup Kilinc, Mika Oxe, Ünal Kurtulus, Rienat Mochuliak, André Daniel Witt, Rahim Kocakus, Mirco Gohr (78. Emre Demir), Görkem Ücüncü - Trainer: Mehmet Kara

FC Gütersloh: Jarno Peters, Leo Weichert (68. Jannis Wagner), Jannik Borgmann, David Winke (46. Fynn Arkenberg), Henri Bollmann (80. Patrik Twardzik), Aleksandar Kandic (46. Jan-Lukas Liehr), Len Wilkesmann, Paul-Joel Sauer, Hannes John, Sandro Reyes (80. Luis Frieling), Paolo Maiella - Trainer: Julian Hesse

Tore: 0:1 Aleksandar Kandic (7.), 0:2 Sandro Reyes (11.), 0:3 Aleksandar Kandic (32.), 0:4 Paolo Maiella (35. Foulelfmeter), 0:5 Sandro Reyes (57.), 0:6 Hannes John (81.), 0:7 Paolo Maiella (84.)

Besondere Vorkommnisse: Paul-Joel Sauer (FC Gütersloh) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (61.).



SuS Bad Westernkotten – SC Wiedenbrück 3:1

SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Luca Kaiser, Merlin Philip Sonntag, Jan Penner (99. Leon Berendes), Louis Sprick (58. Marvin Schumacher), Daniel Bertels (76. Henning Klebolte), David Wallmeier, Davin Hense, Phil Mehn, Philipp Köster (65. Leandro Elias Brandenburg), Lennart Belda (89. Michael Köller) - Trainer: Christian Nolte - Trainer: Cevahir Evin - Trainer: William Mennie

SC Wiedenbrück: Lukas Kasparek, Iskender Aslan (46. Saban Kaptan), Timo Kondziella, Tom Wulf (54. Mats Brune), Nikola Aracic, Joschka Kroll (46. Joel Udelhoven), Fabio Riedl, Konstantin Gerhardt, Sebastian Mai, Marlon Lakämper (32. Davud Tuma), Finn Cramer (54. Benjamin Friesen) - Trainer: Mariusz Rogowski - Trainer: Sascha Mölders - Trainer: Dominik Sammer

Schiedsrichter: Mathias Gerlach - Zuschauer: 490

Tore: 1:0 Lennart Belda (6.), 2:0 Louis Sprick (12.), 3:0 Louis Sprick (47.), 3:1 Sebastian Mai (90.)



SV Dorsten-Hardt – Sportfreunde Lotte 0:11

SV Dorsten-Hardt: Paul Den Hartog, Tim Wellers (46. Yasin Birli), Evans Ankomah-Kissi, Mirko Janning (71. Lorenz Alsmann), Jannis Scheuch, Dominik Königshausen, Auron Etemi (60. Jonas Kruppa), Jan Tewes (60. Cedric Leon Vennemann), Maximilian Supe, Nico Glüsing, Sidney Serge Tekoe (71. Nico Lange) - Trainer: Christoph Schlebach

Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Andreas Wiegel, Luca Kerkemeyer, Jonathan Riemer, Raimison Dos Santos, Franko Uzelac (46. Denis Milic), Dino Bajric (58. Ben Klefisch), David Pabon Angarita (46. Nazzareno Ciccarelli), Marc Heider (46. Ruwen Albrecht), Kevin Holzweiler (46. Samuel Owusu Addai), Diamant Berisha - Trainer: Fabian Lübbers

Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Marc Heider (7.), 0:2 Marc Heider (28.), 0:3 Kevin Holzweiler (34.), 0:4 Dino Bajric (38.), 0:5 Marc Heider (40.), 0:6 Samuel Owusu Addai (46.), 0:7 Samuel Owusu Addai (52.), 0:8 Nazzareno Ciccarelli (53.), 0:9 Diamant Berisha (61.), 0:10 Diamant Berisha (82.), 0:11 Ruwen Albrecht (86.)



FC Lübbecke – SV Rödinghausen 1:3

FC Lübbecke: David Wiens, Robert Wiens, Samir Bouachria, Sven Redetzky (82. Easid Allahib), Can Metin Moelle (72. Simar Ekinci), Eren Kelemci, Ersan Keser (65. Walat Houra), Kalo Önen (70. Luca David Steinhof), Deljar Omar (62. Shaalan Khairi), Jeger Khuin Hamid Ghanem, Moreno Antonio Siedler - Trainer: Nils Mühlenweg

SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Tim Corsten, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter (77. Leon Tia), Ansgar Kuhlmann (46. Cottrell Ezekwem), Paterson Chato, Leonard Köhler, Simon Breuer (73. Allan Firmino Dantas), Abdul Fesenmeyer (61. Mattis Rohlfing), Eduard Probst (46. Marius Bauer) - Trainer: Dennis da Silva Félix

Schiedsrichter: Gürhan Celik (Minden) - Zuschauer: 1112

Tore: 0:1 Cottrell Ezekwem (68.), 0:2 Cottrell Ezekwem (70.), 1:2 Moreno Antonio Siedler (76.), 1:3 Marius Bauer (89.)

Rot: Tim Corsten (90./SV Rödinghausen/)



TuS Lipperreihe – SC Verl 0:12

TuS Lipperreihe: Simon Danne, Marco Weigmann (46. Dominic Pollakowski), Marvin Schlepper, Leon Schrenke, Fynn Mosebach (72. Philipp Düsterdiek), Luca Schlingmann, Rouven Schulz, Timo Fulland (46. Tim Zeihe), Marlin Dück (46. Oleksandr Lutsyk), Timo Latussek, Kevin Sömmer (46. Jan-Justin Johannhörster) - Trainer: Mirco Westermeier - Trainer: Jan Rüter

SC Verl: Philipp Schulze, Tobias Knost, Michel Stöcker, Fynn Otto, Paul Lehmann, Julian Stark (91. Ethan Kohler), Joshua Eze (17. Dennis Waidner) (67. Yari Otto), Marco Mannhardt (67. Alessio Besio), Almin Mesanovic, Jonas Arweiler, Chilohem Onuoha - Trainer: Tobias Strobl

Schiedsrichter: Christian Lange - Zuschauer: 900

Tore: 0:1 Chilohem Onuoha (2.), 0:2 Chilohem Onuoha (13.), 0:3 Jonas Arweiler (30.), 0:4 Almin Mesanovic (36.), 0:5 Jonas Arweiler (45.), 0:6 Chilohem Onuoha (45.+1), 0:7 Chilohem Onuoha (50.), 0:8 Jonas Arweiler (50.), 0:9 Alessio Besio (85.), 0:10 Chilohem Onuoha (87.), 0:11 Alessio Besio (88.), 0:12 Ethan Kohler (90.+1)



FC Nordkirchen – SV Schermbeck 1:3

FC Nordkirchen: Tom Alter, Lars Wannigmann, Nico Plechaty (46. Daniel Jonas Seidel), Dominik Dupke (62. Linus Hensler), Lukas Bregenhorn, Luca-Hermann Gennermann (70. Benedikt Övermann), Simon Mors (46. Con Helmer Thomas Lappen), Robin Schwick (46. Luis Schäfer), Robin Cordes, Antonio Abazi, Paul Wiemer - Trainer: Mario Plechaty

SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg (79. Berkant Gedikli), Ibuki Noguchi, Ilias Bouassaria, Christopher Stöhr (66. Miles Colin Kappler), Miles Grumann, Mustafa Gürpinar, Eren Özat (70. Tyler Mehnert), Jamal El Mansoury (81. Shawn Kiyau), Fynn Broos (54. Venis Uka) - Trainer: Engin Yavuzaslan

Schiedsrichter: Luca-Noél Perschke - Zuschauer: 220

Tore: 0:1 Eren Özat (30.), 0:2 Miles Grumann (61.), 0:3 Miles Colin Kappler (68.), 1:3 Lars Wannigmann (83.)



FC Altenbochum – Sportfreunde Siegen 4:6 n.E.

FC Altenbochum: Nico Gonschor, Mika Drees, Marte Drews, Kenneth Neumann (21. Marco Polk), Till Sittartz, Marco-Rosario Costanzino (66. Ibrahim Kaba), Luca Sundermann (32. Ayman Bousouf), Luca Chaladze, Jassin Bousouf, Abdoul Aziz Ouedraogo (56. Diego Rocha Martinez), Ivo Kleinschwärzer (36. Denis Kospic) - Trainer: Axel Sundermann - Trainer: Ivica Dzolan

Sportfreunde Siegen: Leon Klußmann, Levin Leandro D'Aloia, Paul Polauke, Leonhard Von Schroetter (81. Malik Hodroj), Jannik Krämer, Leon Pursian (72. Hassan El Chaabi), Georgios Mavroudis, André Dej, Shaibou Oubeyapwa (63. Cagatay Kader), Arif Güclü, Ömer Tokac (63. Josue Santo) - Trainer: Thorsten Nehrbauer - Trainer: Sergen Yesilcay

Schiedsrichter: Adrian Mazurkiewicz - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Arif Güclü (20.), 0:2 Leon Pursian (24.), 1:2 Luca Chaladze (37.), 2:2 Luca Chaladze (56.)

Elfmeterschießen: 3:2 Jassin Bousouf, 3:3 André Dej, Marte Drews scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Leon Klußmann , 3:4 Cagatay Kader, Marco Polk scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Leon Klußmann, 3:5 Hassan El Chaabi, 4:5 Denis Kospic, 4:6 Arif Güclü



BSV Schüren – Rot Weiss Ahlen 2:1

BSV Schüren: Muhammed Acil, Gilmar Veigas Mendes, Philipp Rosenkranz (86. Dino Dzaferoski), Jannik Marth (74. Andreas Lüder), Florian Marth, Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel (88. Max Maßmann), Damjan Ilic, Mert Ergüven (90. Jannik Benning), Philippos Selkos (84. Arif Et) - Trainer: Sascha Rammel

Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Bruno Soares (77. Edon Rizaj), Dominik Limprecht, Fabian Holthaus (95. Tim Breuer), Kilian Hornbruch, Marius Müller (63. Sergio Baris Gucciardo), Ben Binyamin, Aristote Lufuankenda, Davin Wöstmann (63. Hakan Sezer), Gianluca Di Vinti, Emro Curic - Trainer: Luka Tankulic

Schiedsrichter: Anna-Lena Weiss (Dortmund) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Mert Ergüven (8.), 1:1 Marius Müller (32.), 2:1 Jannik Marth (67.)



SV Lippstadt 08 – BV Bad Lippspringe 1:3

SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Nils Köhler (46. Fabian Brosowski), Justus Meier, Fatih Ufuk, Giulien Kaps (46. Kiyan Sadeghi), David Dören, Nico Jan Böll, Max Kamann (62. Shayan Sadeghi), Simon Kötter (46. Tom Kocielnik), Gentrit Muja, Seungyoung Lee (46. Gerrit Kaiser) - Trainer: Felix Bechtold - Trainer: Maximilian Wallmeier - Trainer: Michael Schormann

BV Bad Lippspringe: Julian Gabriel, Dino Nesic, Paul Nitsch, Anton Günter, Jan Schlenger, David Bollmann, Cagatay Karaca (66. Mohamed Lamine Soumah), Markus Witmann, Maurice Malak (51. Viktor Thomas), Engin Deniz, Noel Hirschberg (84. Fadl Makkar) - Trainer: Sascha Heisener - Trainer: Oguzhan Karaca - Trainer: Mark Leinung - Trainer: Ingo Jennebach

Schiedsrichter: Markus Cinar (Gütersloh) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Cagatay Karaca (27.), 0:2 Cagatay Karaca (60.), 1:2 Gerrit Kaiser (65.), 1:3 Fadl Makkar (90.+5)



Wacker Obercastrop – TSG Sprockhövel 2:0

Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Florian Gerding, Mick Nabrotzki, Lukas Steinrötter, Efecan Akin, Kamil Nugajev, Kevin Großkreutz (82. Maxim Wentland), Kevin Meckel, Luca Erdelkamp (76. Lance Karl Demski), Emirhan Akinci (86. Nangle Axel Coptie), Elvis Shala (79. Bekem Saglam) - Trainer: Kevin Großkreutz - Trainer: Jimmy Thimm

TSG Sprockhövel: Soichiro Goto, Jasper Stojan, Simon Hendel, Felix Gunnar Sauer (46. Oussama Anhari), Ishak Dogan, Deniz Yasar, Alen Cengic (46. Matti Pickel), Aleksander Dimitrov (60. Ibrahim Bulut), Fatih Öztürk (46. Agon Arifi), Jason Stevens, Zakaria Anhari (60. Cihat Topatan) - Trainer: Andrius Balaika

Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Emirhan Akinci (45.+4), 2:0 Nangle Axel Coptie (90.+6)

Gelb-Rot: Deniz Yasar (72./TSG Sprockhövel/)

Rot: Maxim Wentland (90./Wacker Obercastrop/)